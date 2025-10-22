Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, belediyenin konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük iddiaları nedeniyle “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanlığı, Yavaş’a savunma yapması için bir hafta süre verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdii raporu, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemeleri sonucunda, 32 konser hizmet alımında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespit edildiği bildirildi.

14 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında 5’i tutuklu olmak üzere 14 kişi hakkında “nitelikli zimmet” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 sanık hakkında 31,5 yıla kadar, 6 sanık hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturma dosyasında, belediyenin konser organizasyonlarında hizmet alımı süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı, bazı firmalara usulsüz ödemelerde bulunulduğu ve kamu zararına neden olunduğu ileri sürüldü.

SAVUNMA İÇİN 1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialarla ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında da “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlamaları kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talebinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, soruşturma izni talebi çerçevesinde Yavaş’a savunma hakkı tanıyarak bir haftalık süre verdi.

