Marmara’da binlerce sığır gemide tutsak

Uruguay’dan Balıkesir’in Bandırma Limanı’na getirilen 2 bin 901 sığırın karaya çıkmasına izin verilmedi. Yaklaşık 50 gündür denizde olan hayvanların en az 48’i öldü.

Güney Amerika ülkesi Uruguay’dan Türkiye’ye getirilen binlerce sığır, ithalat izinlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle günlerdir sıkışık bir gemide, denizde bekletiliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 21 Ekim’de 2 bin 901 baş damızlık sığırın ithalatı için Bandırma Limanı idaresine başvuru yapıldığını, yapılan incelemelerde bazı hayvanlarda kulak küpesi veya elektronik kimlik çipinin bulunmadığı tespit edilmesi üzerine, 23 Ekim’de ilgili firmalara, hayvanların ülkeye girişine izin verilmeyeceğinin bildirildiğini aktardı.

İletişim Başkanlığı, “Buna karşılık firmalar, alınan karara itiraz ederek yargı süreci başlatmış; bu süreçte gemiyi Bandırma açıklarında bekletmişlerdir” açıklamasını yaptı.

Hayvan hakları örgütünden tepki

Uruguay’dan Türkiye’ye kadar yolda geçirdikleri süre de düşünüldüğünde hayvanlar 50 günden uzun süredir denizde bulunuyor.

Alman hayvan hakları örgütü Animal Welfare Foundation gemideki sığırlardan en az 48’inin şimdiye kadar öldüğünü bildirdi. Vakıf yetkilileri, “Spiridon II” adlı gemideki hayvanların derhal veteriner hekimlerce muayene edilmesi ve karaya çıkarılmaları çağrısı yaptı.

Gemide yem ve suyun az olduğunu aktaran hayvan hakları savunucuları, bu tür gemilerde özellikle alt güvertelerde havalandırmanın iyi olmadığına dikkat çekiyor. Gemide gerekli hijyen koşullarını sağlamanın da zorluğuna işaret eden aktivistler, ayrıca deniz araçlarının hayvanları bu kadar uzun süre barındırmak için tasarlanmadığını ifade ediyor. DW

