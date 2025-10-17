Merkez Bankası, Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz’ın bugün kaleme aldığı ‘Bankalararası vurgun merkezi’ haberi hakkında açıklama yaptı. Merkez Bankası, soruşturmanın kendi denetimleri sonucunda başlatıldığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM), ihaleye fesat, zimmet ve dolandırıcılık iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Saymaz, “Bankalararası vurgun merkezi” başlıklı yazısında; 100 milyon TL’yi aşan kamu zararının tespit edildiği belirterek dosyada, eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener ile eski BKM yöneticileri Baran Aytaş ve Bora Koç’un da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandığını aktardı.

İddialara göre, “çipli kart” ve “TROY yazılımı” ihaleleri usule aykırı biçimde Enarge adlı firmaya verildi; teslimattan önce ödeme yapıldı. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne 44 milyon TL’lik iş ihalesiz verildi, Şener’in kardeşine ve Singapur’daki paravan şirkete yüzbinlerce euro aktarıldı. Kurumsal kredi kartlarının şahsi kullanımı ve sahte yemek kartları da dosyada yer aldı. Şener, ifadesinde suçlamaları reddetti. Aytaş ve Koç, baskı altında hareket ettiklerini savundu.

Merkez Bankası da Saymaz’ın bugün gündem olan haberine ilişkin açıklama yaptı. Merkez Bankası, sürecin kendi iç denetimleri sonucu başlatıldığını belirterek şunları ifade etti:

“Bankamız, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) hissedarı olup, BKM’de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda, Bankamız Başkanlık Makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM’de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır. Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, Bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” HALKTV

