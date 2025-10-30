Merz-Erdoğan basın toplantısında neler öne çıktı?

Almanya Başbakanı Merz’in ilk Türkiye ziyaretinde savunmada iş birliğini geliştirme mesajları verilirken, ortak basın toplantısına İmamoğlu dosyası ve Gazze ile ilgili görüş ayrılıkları yansıdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısında savunma sanayisi dâhil ilişkileri güçlendirme mesajları verirken, Türkiye’de muhalefete yönelik yargı süreçleri ve Gazze başlıklarında ise farklı görüşler dile getirdi. Merz, göreve başlamasının ardından düzenlediği ilk Türkiye ziyaretinde bugün Anıtkabir ziyareti ve Alman iş adamlarıyla görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Merz için Cumhurbaşkanlığında resmî karşılama töreni düzenlendi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ise ortak basın toplantısına geçildi.

Savunmada iş birliğini güçlendirme mesajları

Basın toplantısında her iki liderin de gündeme getirdiği bir konu savunma sanayisinde ilişkileri geliştirme yönünde oldu.

Erdoğan, Avrupa’da değişen güvenlik koşulları ışığında savunma sanayisi ürünlerinin tedarikinde geçmiş sıkıntıların geride bırakılarak “ortak projelere odaklanılması” gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Eurofighter süreci gibi Almanya’nın son dönemde bu alanda attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye’nin savunma konusunda yakaladığı ivme dikkate alındığında Almanya ile geniş imkânlara sahip olduğumuz görülüyor. Kazan kazan anlayışı temelinde bu iş birliğini daha da güçlendirebiliriz.”

Ankara iki gün önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i de ağırlamış ve bu ziyarette Almanya’nın da onay verdiği 20 Eurofighter savaş uçağının tedariki için imza atılmıştı.

Merz de Türkiye ile Almanya’nın güvenlik politikaları alanında daha yakın iş birliği içinde olacağını ifade ederek “Örneğin daha önce de değindiğimiz Eurofighter uçaklarının alımı ile ilgili olduğu gibi. Bu ortaklığın bir sürü fırsatlar sunduğunu söylemek istiyorum. Ulaştırma ve demir yolları konusunda da önemli gelişmeler yaşayabiliriz” dedi.

Almanya ve Türkiye’nin NATO müttefikleri olarak aynı çıkarlara sahip olduğunu belirten Merz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliniyor ki Rusya’nın militan revizyonizmi, Avrupa’nın ve Atlantik bölgesinin güvenliğini bir bütün olarak tehdit ediyor. Lahey’de NATO zirvesinde verilen kararları kararlı şekilde uyguluyoruz. Bu nedenle Almanya’nın da onayını verdikten sonra Türkiye’nin 20 Eurofighter’ı alma kararından dolayı mutluluk duymaktayız. Şu konuda hemfikiriz: Bu uçaklar hepimizin ortak güvenliğine hizmet edecek.”

Dünyadaki yeni jeopolitik durumda daha yakın iş birliği içinde olmanın her iki ülkenin de stratejik çıkarlarına olduğunu söyleyen Merz, “Tabii ki hassas konuları da açık ve güvene dayalı bir şekilde ele almamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin AB üyelik hedefi

Basın toplantısında gündeme gelen bir başka başlık Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik hedefi oldu.

Erdoğan “Stratejik hedef olarak gördüğümüz AB’ye üyelik konusunda beklentilerimizi ifade ettik” derken, Merz ise Almanya hükümeti olarak Türkiye’yi Avrupa Birliği’nde görmek istiyoruz”” ifadesini kullandı.

Bu başlıkla ilgili olarak bir stratejik diyalog arzu ettiklerini söyleyen Merz, üyelik için koşul olarak gerekli olan Kopenhag Kriterleri’ne de değindiklerini kaydetti.

İmamoğlu’nun tutukluluğu ve Kopenhag Kriterleri

Ortak basın toplantısında birer Alman ve Türk gazeteciden sorular alındı. Alman gazeteci tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumunun AB üyeliği için gerekli olan Kopenhag Kriterleri’ne uygunluğunu sordu.

Merz, soruya karşılık “AB’ye giden yol, Kopenhag Kriterleri’nin yerine getirilmesinden geçer. Türkiye’de Avrupa perspektifinden gördüğümüz şekliyle hukuk devleti ve demokrasiyi henüz yeterince karşılamayan kararlar alındı. Buna ilişkin bir diyalog süreci var ve bu devam edecek” dedi.

Almanya Başbakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ve biz Türkiye’nin şimdiden, ancak gelecekte daha da fazla olmak üzere önemli bir rol oynamasını istiyoruz. Ve böyle bir perspektif, Avrupa Komisyonu’nun da hazırladığı ilgili raporlarla bağlantılıdır. Bu yalnızca Alman federal hükümetinin bir değerlendirmesi değil, tüm AB’nin yapması gereken ortak bir değerlendirmedir. Bu diyaloğu da elbette birbirimizle sürdüreceğiz.”

Alman lider ayrıca “Bu konuyu kapsamlı şekilde görüştük ve örneğin yargının bağımsızlığıyla ilgili bazı hususların bizim beklentilerimize uymadığını dile getirerek kaygılarımı da ifade ettim. Ancak bunlar aramızda yürüttüğümüz görüşmelerin konusudur” açıklamasında bulundu. Merz’in ziyareti, Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik baskıların artması sebebiyle Almanya’da sosyal demokrat siyasetçilerin ve insan hakları örgütlerinin eleştirilerinin odağındaydı. Merz’in Ankara programında muhalefet partileriyle görüşmeye yer vermemesi tepkilere yol açmıştı.

Merz liderliğindeki hükümet geçen Mayıs ayında göreve başlayana dek Berlin-Ankara arasında önemli ayrılık sebeplerinden birisi Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye’ye satışına Almanya’nın vetosuydu. Merz, göreve geldikten kısa süre sonra bu satışın önündeki engelleri kaldırmıştı.

HABERİN DEVAMINI KAYNAĞI DW‘DEN OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ