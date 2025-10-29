HABER ARA
Merz-Erdoğan zirvesi: Türklerin sınır dışı dosyası masada
TÜRKİYE

Merz-Erdoğan zirvesi: Türklerin sınır dışı dosyası masada

Açık Gazete
Açık Gazete

Almanya Başbakanı Friedrich Merz yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Zirvede 22 bini aşkın Türk vatandaşının iadesi konusu da masada olacak.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara’ya özellikle Türk vatandaşlarının sınır dışı edilmeleri de dahil göç ve savunma dosyalarına odaklanan son derece kritik bir gündemle geliyor. Merz’in çantasında, Almanya’dan sınır dışı edilmesi gereken ancak Türkiye tarafından geri kabul edilmediği için bekletilen 22 bini aşkın Türk vatandaşının iadeleri konusu da yer alıyor.

Mayıs ayında göreve gelen Merz hükümeti, düzensiz göçe karşı sınır dışıların artırılması da dahil olmak üzere sert önlemler uyguluyor. Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında Almanya’dan 17 bin 651 kişi sınır dışı edildi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 14 bin 706 olmuştu. 2025’in Ocak-Eylül döneminde sınır dışı edilenler arasında en büyük grubu ise bin 614 kişiyle Türk vatandaşları oluşturdu.

Sınır dışı listesi en uzun topluluk Türkler
Türkiye dışındaki en büyük Türk topluluğu yaklaşık 3 milyonluk nüfusla Almanya’da bulunuyor. Hükümet, “Almanya’dan ayrılması gereken en fazla kişinin Türkiye kökenli olduğunu” belirterek geri kabul işbirliğinin geliştirilmesini önceliklendiriyor. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne göre Eylül sonu itibarıyla 22 bin 560 Türk vatandaşı sınır dışı edilmeyi bekliyor.

Almanya, Türkiye ile geri kabul anlaşmasının daha hızlı ve etkin işletilmesinin yanı sıra Suriye’ye yönelik olası sınır dışı süreçlerinde de Ankara’nın diplomatik desteğini talep ediyor.

Merz–Erdoğan görüşmesinde savunma işbirliği ve AB’nin yeni silahlanma programı SAFE’e Türkiye’nin olası katılımı ile ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi konuları da ele alınacak. Ancak Erdoğan’ın giderek otokratikleşen yönetim tarzı göz önüne alındığında, Merz için bu ziyaretin hassas bir denge oyunu olacağı yorumları da yapılıyor. daha yolda: 85 kuruşluk artış bekleniyor

Brent petrol ve dövizdeki artış akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Benzine 85 kuruşluk zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha etkiledi. Benzin grubunda 85 kuruşluk zam beklentisi oluştu.

NTV’nin aktardığına göre, resmi tatil nedeniyle bugün fiyat değişikliği yapılmayacak, zammın yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

İstanbul’da benzinin litresi Avrupa yakasında 52,34 TL, Anadolu yakasında 52,18 TL’den satılırken; motorin fiyatı sırasıyla 55,44 TL ve 55,31 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara’da benzinin litresi 53,17 TL iken İzmir’de ise 53,52 TL. DW

Benzine bir zam daha yolda: 85 kuruşluk artış bekleniyor

