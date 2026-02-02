HABER ARA
TÜRKİYE Migros işçilerinden saldırılar karşısında kararlı
TÜRKİYE

Migros işçilerinden saldırılar karşısında kararlı

Açık Gazete
Açık Gazete

Direnişin 11. gününe giren Migros işçileri, “Yağmur çamur bilmeyiz, bu yoldan dönmeyiz” diyerek kararlılık mesajı verdi. Patron tarafından kamusal alanın işgal edilmesine tepki gösteren işçiler, kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.

Kocaeli – Şekerpınar’da Migros işçileri, patronun yüzde 28’lik zam dayatması karşısında insanca yaşanacak bir ücret, iş kolu değiştirilmeksizin kadroya geçme, sendika seçme hakkı ve çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle direnişlerinin 11. gününe girdi. İşçiler, Esenyurt deposundaki direnişte çadır kurulmasına izin verilmemesini ve Şekerpınar’da yaşanan engellemelere tepki gösterdi. İşçilerin depo önünde gerçekleştirdiği açıklamada, patronun kamusal alanı kullanarak direnişi zayıflatmaya çalıştığı belirtilerek, “Migros, bugün Esenyurt’ta da çadır kurmaya izin verdirilmeyerek, bugün burada kamunun kendi yolunu işgal ederek, küçük hesaplar yaparak bizi bu direnişten caydırmaya, geri adım attırmaya çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.

‘Biz kararlıyız, kazanacağız’
Baskıların ve “trol” olarak nitelendirilen sosyal medya saldırılarının kendilerini yıldıramayacağını belirten işçiler, kamuoyundan dayanışma beklediklerini dile getirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz kararlıyız, kazanacağız. Migros ve trolleri ne kadar üstümüze gelirse arkadaşlar bize o kadar sahip çıkacaktır. Olduğumuz her yerde Migros’u teşhir etmeye, mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz.”

‘Yağmur çamur bilmeyiz, bu yoldan dönmeyiz’
Şekerpınar’dan direnen diğer tüm depolara selam gönderen işçiler, eylemlerini kazanım elde edene kadar sürdüreceklerini vurguladı. Açıklama, “Buradayız, kazanana kadar vazgeçmiyoruz. Yağmur çamur bilmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz” sloganıyla son buldu. EVRENSEL

