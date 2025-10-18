16.2 C
İstanbul
Cumartesi, Ekim 18, 2025
spot_img
Ana SayfaTÜRKİYEMillet bahçeleri özelleştiriliyor!
TÜRKİYE

Millet bahçeleri özelleştiriliyor!

acikgazete
acikgazete

Özer Akdemir / EVRENSEL – Yeni rant alanı: Millet bahçeleri artık gelir paylaşımıyla işletmelere devredilebilecek…

Çevre Bakanlığı Millet bahçelerini özelleştirmeye hazırlanıyor. yeni yönetmelikle millet bahçelerindeki Hazine taşınmazları ticari işletmelere kiralanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, millet bahçeleri içerisinde yer alan Hazine taşınmazlarının ticari faaliyetlere açılmasına olanak tanıyan bir yönetmelik değişikliğini yürürlüğe koydu. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile, bu alanlardaki taşınmazların kiraya verilmesinin önü açıldı.

Millet bahçeleri özelleştiriliyor!

Gelir paylaşımı modeliyle kiralama
Yönetmeliğe eklenen yeni maddeye göre, Bakanlık tarafından millet bahçesi olarak belirlenen alanlarda kalan Hazine taşınmazları üzerinde yer alan ticari üniteler, “hasılat veya gelirden pay alınması” yöntemiyle kiraya verilebilecek.

Bu kiralamalar, alanların bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işletme faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Bakanlığa bağlı veya ilişkili kurum ve kuruluşlara ya da bunların iştiraklerine yapılabilecek.

Düzenleme, millet bahçesi adı altında kamuya açık yeşil alanların özel işletme mantığıyla yönetilmesinin önünü açıyor.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  Savcılığın gözü Mansur Yavaş’ta
Önceki haber
Özgür Özel: CHP, AKP’ye fark üzerine fark attı
Sonraki haber
İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumu da KKTC seçimlerini heyecanla bekliyor

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumu da KKTC seçimlerini heyecanla bekliyor

KÖŞE YAZILARI
FARUK ESKİOĞLU / LONDRA– İngiltere'deki Kıbrıslı Türk toplumu da...

Özgür Özel: CHP, AKP’ye fark üzerine fark attı

TÜRKİYE
CHP lideri Özgür Özel, PES Kongresi’nde Avrupalı siyasetçilere yönelik...

Cengiz’in Eskişehir’deki siyanürlü altın madenine onay

TÜRKİYE
İktidara yakın iş insanı Mehmet Cengiz'in Eskişehir'de Tepebaşı ve...

Yıldızlararası ziyaretçinin yeni rotası: Fizik kurallarına meydan okuyor

DÜNYA
Yıldızlararası ziyaretçi 3I/ATLAS, fizik kurallarını altüst etti. Normalde kuyruklu...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.