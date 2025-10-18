Millet bahçeleri özelleştiriliyor!

Özer Akdemir / EVRENSEL – Yeni rant alanı: Millet bahçeleri artık gelir paylaşımıyla işletmelere devredilebilecek…

Çevre Bakanlığı Millet bahçelerini özelleştirmeye hazırlanıyor. yeni yönetmelikle millet bahçelerindeki Hazine taşınmazları ticari işletmelere kiralanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, millet bahçeleri içerisinde yer alan Hazine taşınmazlarının ticari faaliyetlere açılmasına olanak tanıyan bir yönetmelik değişikliğini yürürlüğe koydu. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile, bu alanlardaki taşınmazların kiraya verilmesinin önü açıldı.

Gelir paylaşımı modeliyle kiralama

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeye göre, Bakanlık tarafından millet bahçesi olarak belirlenen alanlarda kalan Hazine taşınmazları üzerinde yer alan ticari üniteler, “hasılat veya gelirden pay alınması” yöntemiyle kiraya verilebilecek.

Bu kiralamalar, alanların bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işletme faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Bakanlığa bağlı veya ilişkili kurum ve kuruluşlara ya da bunların iştiraklerine yapılabilecek.

Düzenleme, millet bahçesi adı altında kamuya açık yeşil alanların özel işletme mantığıyla yönetilmesinin önünü açıyor.