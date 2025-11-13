MSB: C-130 uçuşları durduruldu

Milli Savunma Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında 20 askerin hayatını kaybettiği Gürcistan’daki uçak kazasının nedenine dair soruları yanıtsız bıraktı. C-130 uçuşlarının durdurulduğu bildirildi.

Azerbaycan’dan dönerken salı günü Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20’nci askerin de cenazesine ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) düzenlediği basın toplantısında uçağın neden düştüğüne dair soruları yanıtsız bıraktı. MSB, çarşamba günü itibarıyla C-130 uçuşlarının tedbiren durdurulduğu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısında, salı günü düşen uçağa dair açıklamalarda bulundu.

Uçağın Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş yapan F-16’ların bakım ekibini ve uçak bakım malzemelerini taşıdığını söyleyen Aktürk, “Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır” dedi.

Kimlikleri paylaşanlar hakkında suç duyurusu

MSB kaynakları, düşen uçağa dair basın mensuplarının soruları üzerine de açıklamalarda bulundu.

Kaynaklar, “Düşen C-130 uçağımız ile ilgili dezenformasyon çabaları hususunda gerekenleri dün sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Bunun yanında; hiçbir anne-baba evladının, hiçbir eş eşinin, hiçbir evlat annesinin veya babasının şehadetini sosyal medya ya da televizyondan öğrenmemelidir. Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmi açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

13.15’te havalandı

MSB kaynakları uçağın düşmesine dair de şu bilgileri paylaştı:

“11 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağımız, saat 09.02’de Kayseri’den Azerbaycan’ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalanmış, saat 11.06’da Gence’ye emniyetli şekilde iniş yapmıştır.

Zafer Günü Etkinlikleri kapsamında Azerbaycan’da uçuş yapan F-16’larımızın 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15’te 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığına (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalkmıştır.”

Son telsiz teması 13.50’de

“Kalkış sonrası saat 13.50’de Tiflis Hava Trafik Kontrol merkeziyle son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Akabinde Tiflis Hava Trafik Kontrol merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamamıştır.

14.34’te düştüğü bilgisi alındı

“Saat 14.34’te, TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın Tiflis’in güneyinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır.”

Gürcistan ekipleri enkaza 15.02’de ulaştı

“Arama-kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmış, eş zamanlı olarak bir insansız hava aracımız bölgeye gönderilmiştir. Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02’de uçağın enkazına ulaşılmış, kaza kırım heyetimizin inceleme yapması maksadıyla bölge 17.00’de emniyete alınmıştır.”

Türkiye’nin ekipleri 12 Kasım 06.30’da arama kurtarmaya başladı

“Bölgeye intikal ettirilen arama kurtarma ve kaza kırım ekibimiz; düşen uçağımızın enkazında arama kurtarma faaliyetine, Gürcistan arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli olarak 12 Kasım 06.30’da başlamıştır.”

20 cenazeye de ulaşıldı

“Yapılan incelemede uçakta bulunan 20 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu anlaşılmıştır. Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır.”

Uçağın düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı?

MSB, “Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır. Sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir” açıklamasında bulundu.

Uçakta mühimmat taşınıyor muydu?

MSB, “Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu” açıklamasını yaptı.

Aynı dakikalarda bölgede helikopter tespit edildiği doğru mu?

MSB, bu soruya, “Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopterdir” yanıtını verdi.

Suudi Arabistan’ın hizmet dışına çıkardığı uçak mı satın alındı?

MSB, “Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir” dedi.

Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?

MSB, “Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları halihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Karakutunun Türkiye’ye getirildi mi?

MSB, “Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara’da incelemeye alınmıştır” bilgisini paylaştı.

Diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?

MSB, “Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır” duyurusunu yaptı.

