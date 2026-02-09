Mücahit Ören, Fettah Tamince, Rixos, ’99 depremi… Epstein belgelerinin Türkiye ayağı Meclis gündeminde

ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen hafta kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein’e ait yaklaşık 3 milyon sayfalık belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videodan oluşan suç delilleri TBMM gündemine taşındı. Emek Partisi (EMEP) Milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca, verdikleri soru önergesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, “Belgelerde isimleri geçen Türkiye vatandaşı siyasetçiler ve sermayedarlar hakkında başlatılmış bir inceleme veya soruşturma var mı” diye sordu.

Belgelerle açığa çıkanların “münferit bir suç dosyası”ndan çok daha fazlası olduğunu vurgulayan vekiller, “Açığa çıkan tablo, emperyalist-kapitalist düzenin yapısal bir özelliği olarak örgütlenen uluslararası bir suç ağı ve cezasızlığın sonuçlarıdır. Siyasetçiler ve sermayedarların başında durduğu bu mekanizma, yoksul çocukların ve kadınların bedenlerini birer meta haline getirirken, elde edilen şantaj araçlarıyla emperyalist siyasetin ve sermaye düzeninin tahkim edildiği devasa bir çarkı da tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir” dedi.

Mücahit Ören, Fettah Tamince, Rixos, ’99 depremi,Epsteinren, Tamince, Davutoğlu, Erdoğan…

Belgelerde İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören, Rixos otelleri sahibi Fettah Tamince, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isimlerinin yer aldığını belirten Karaca ve Bayhan, bunlarla ilgili bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu. Önergede, “Uluslararası sermaye ve iktidar odaklarının dahil olduğu bu suç şebekesinin Türkiye’deki uzantılarının açığa çıkarılması noktasında bakanlığınızın ne tür girişimleri bulunmaktadır” sorusu yer aldı.

Rixos cinayeti ve ’99 depremi şüphesi

Belgelerde, “Epstein’in adasına Türkiye’den götürülen çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektiklerine” dair ifadelerin yer aldığını belirten vekiller, 2011’de Antalya Rixos Otel’de şüpheli şekilde ölen 16 yaşındaki stajyer Burak Oğraş’ın babasının “Oğlum görmemesi gereken şeyler gördü, o yüzden öldürüldü” sözlerini anımsattı. Ayrıca ABD’de bir soruşturmada 1999 depreminden sonra bazı çocukların kaçırılarak Amerika’ya götürüldüklerine dair beyanları hatırlatan vekiller, “O dönemdeki kayıp çocuk dosyaları yeniden açılacak mı? Burak Oğraş cinayeti ile Epstein davasındaki ‘Rixos bağlantısı’ ve otel sahibi Fettah Tamince hakkındaki iddialar arasındaki illiyet bağı araştırılacak mı” diye sordu.

Gökçek ve Ağar yeniden yargılanacak mı?

Bayhan ve Karaca ayrıca “Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü olduğu dönemde 29 çocuğun kaçırılarak yurt dışına satıldığı iddiası hatırlatılmıştır. Yine İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar’ın Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde, Hollanda Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Joris Demmink’in küçük yaştaki çocuklara tecavüz etmesine aracılık yaptığı iddiaları yeniden konuşulmuştur. Bu iddialar ile Ağar’ın Demmink ile girdiği söylenen ‘aracılık’ ilişkileri, Epstein dosyası ışığında yeniden soruşturma konusu yapılacak mıdır” sorusunu yöneltti.

“Cezasızlık politikalarının sürdürülmesi mi hedefleniyor?”

EMEP Milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan’ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelttiği soruların tamamı şöyle: