Mustafa Sandal'a ömürlük İngiltere vizesi verildi: Bunu alan ilk Türk oldu
TÜRKİYE

Mustafa Sandal'a ömürlük İngiltere vizesi verildi: Bunu alan ilk Türk oldu

Açık Gazete
Açık Gazete

İngiltere Sanat Konseyi, ilk kez bir Türk şarkıcıyı “uluslararası sanatçı” statüsüne alarak Mustafa Sandal’a ömürlük vize verdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’a ömür boyu geçerli İngiltere vizesi verildi. İlk kez bir Türk şarkıcıyı “uluslararası sanatçı” statüsüne alan İngiltere Sanat Konseyi, Sandal’a ‘Global Sanatçı Vizesi’ verdi.

Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre, İngiltere Kültür Bakanlığı’na bağlı Sanat Konseyi’nin söz konusu belgeyi İngiltere İçişleri Bakanlığı’na göndermesiyle, Sandal için oturum belgesi de düzenlendi.

İngiltere Kültür Bakanlığı, Sandal’a verilen bu özel vizeye ilişkin resmi yazısında, sanatçının dünya çapındaki ödülleri, konserleri ve 8 dile çevrilen bestelerinin 24 ülkede liste başı olması gibi uluslararası başarılarını temel gerekçe olarak gösterdi.

