Kütahya’da yaşanan 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’den bir açıklama geldi. Görür, İzmir-Aydın-Bozdağ horstunun çok önemli olduğunu söyleyerek “Depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir” diye konuştu.

Son dönemde Kütahya’da art arda kaydedilen sarsıntılar bölgede endişe yaratırken, saat 02.54 sıralarında Kütahya’da Simav-Yemişli merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD’ın büyüklüğünü 5.0 olarak ölçtüğü deprem İstanbul’da da bazı bölgelerde hissedildi.

Söz konusu depremle ilgili değerlendirmelerini aktaran yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

‘DEPREMLERİN YERİ VE YÖNÜ ÖNEMLİ’

Naci Görür, paylaşımında “Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellikle K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 02.54’te 5.0 büyüklüğünde, 12,1 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun” ifadelerini kullandı.

