Naci Görür, Çanakkale depremlerini yorumladı

Çanakkale’de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından, Prof. Dr. Naci Görür uyarılarda bulundu. Naci Görür, D”eprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonuna paralel. Bölge geriliyor” dedi.

Çanakkale güne 4 büyüklüğündeki depremle başladı. Korkutan depremin ardından üç artçı daha kaydedildi. Prof. Dr. Naci Görür’den ise korku ve paniğe neden olan depremlere ilişkin ilk değerlendirme geldi.

X hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Görür, 4 büyüklüğündeki depremin KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonu’na paralel olduğunu belirterek, bölgenin gerildiğine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

AFAD’ın verilerine göre, Mersin’in Silifke ilçesinde saat 09.36’da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Son olarak Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ayvacık’ta artçılar devam ediyor.

