TÜRKİYE

“Ne açtığınız soruşturmalar, ne de hazırladığınız fezlekeler gidişinizi durduramayacak”

Açık Gazete
Açık Gazete

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Amaç yargı eliyle siyaseti dizayn etmek, yargı vesayetiyle muhalefeti sindirmek ve iktidarlarını sürdürmek… Ne açtığınız soruşturmalar, ne de hazırladığınız fezlekeler gidişinizi durduramayacak” iktidara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, son dönemde CHP’li isimler ve CHP lideri Özgür Özel’in hedef alınarak hakkında soruşturma açılması ve fezlekeler düzenlenmesine tepki gösterdi. Yücel, “Ne açtığınız soruşturmalar, ne de hazırladığınız fezlekeler gidişinizi durduramayacak” dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel
CHP Sözcüsü Deniz Yücel

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızı, sonrasında partimizin kurumsal kimliğini hedef aldılar, şimdi de başta Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ve milletvekillerimizi hedef alıyorlar.

Amaç yargı eliyle siyaseti dizayn etmek, yargı vesayetiyle muhalefeti sindirmek ve iktidarlarını sürdürmek…

Ne açtığınız soruşturmalar, ne de hazırladığınız fezlekeler gidişinizi durduramayacak. Demokratik siyasetten kaçanlara, millet iradesini yok sayanlara sandık geldiğinde en güzel cevabı, milletimiz verecek.”

Önceki haber
Reuters: 9 bin PKK’lı Türkiye’ye dönecek

