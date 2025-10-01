NTV, ABD temsilcisi Hüseyin Günay’ın işine son verdi

Gazeteci Hüseyin Günay Beyaz Saray bahçesinde AP kamerasına takılan konuşması nedeniyle işten çıkarıldı. Günay sosyal medyadan yeni baba olduğunu duyurmuştu.

Gazeteci Hüseyin Günay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te görüştüğü sırada Beyaz Saray bahçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle işten çıkarıldı.

Günay, uzun yıllardır Türk televizyon kanalı NTV’nin Washington D.C. temsilciliğini yapıyordu.

Erdoğan-Trump görüşmesinin basına açık bölümü sona erdikten sonra Beyaz Saray bahçesinde bir Türk meslektaşı ile özel bir sohbet gerçekleştiren Günay’ın konuşması, o sırada canlı yayındaki Associated Press (AP) kamerasına takılmıştı.

O konuşmada Günay, toplantının Türkiye açısından iyi geçmediğini söylüyor ve Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışı için Rusya’dan doğalgaz alımının durdurulmasının şart koşulduğunu anlatıyor, “Türkiye bu görüşmeden hiçbir şey kazanmadı” diyor.

Devamında sözü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yerli üretim KAAN savaş uçağı için gereken motorların ABD’den ithal edileceği ve Kongre onayının beklendiği açıklamasına getiren Günay, “Hakan Fidan’a oynuyorlar… Uçak motorlarını ağzından kaçırdı ya, kimse bilmiyordu… İçeride Bilal (Erdoğan), Hakan Fidan, damat kavgası var” ifadelerini kullanıyor.

Değerlendirmesi sırasında küfürlü ifadeler de kullanan Günay’ın videosunun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından NTV yönetimi Hüseyin Günay’ı işten çıkarma kararı aldı.

Hüseyin Günay’ın açıklamaları ve işten çıkarılmasına henüz meslek örgütlerinden bir tepki gelmedi.

NTV geçtiğimiz aylarda, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı sırasında İsrail’deki sivillerin zarar görebileceği yönünde endişesini dile getirmesi üzerine Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe ile yollarını ayırmıştı. DW

AÇIK GAZETE: NTV’nin meslektaşımız Günay’ı haksız yere işten çıkarmasını kınıyoruz. Ne yazık ki NTV de Türkiye’deki seyircisiz ve güvensiz medya mezarlıklarında kendi taşını sağlamlaştırmış oldu.

Bu habere emoji ile tepki ver