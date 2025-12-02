Dünyada yeni bir salgın alarm veriyor. Prof. Dr. Tevfik Özlü, Avustralya kökenli ve 7 mutasyon geçiren yeni ‘H3N2’ grip virüsünün bulaşıcılığının arttığını söyledi. Türkiye’de salgın görülmese de Avrupa’daki yayılım nedeniyle virüsün ülkeye girişinin an meselesi olduğunu vurgulayarak dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Influenza A grubunun alt tiplerinden biri olan H3N2 virüsünün dünya genelindeki vaka artışıyla gündeme geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Özlü, virüsün seyrine ilişkin teknik detayları paylaştı. Bu yıl Güney Yarım Küre’de, özellikle Avustralya’da başlayan salgının alt tiplemesi yapıldığında virüsün 7’ye yakın mutasyon geçirdiğinin anlaşıldığını belirten Özlü, şunları söyledi:

“H3N2 virüsü aslında bizim bildiğimiz ve influenza A dediğimiz tipik grip virüsüdür. Ancak geçirilen mutasyonlara bağlı olarak virüsün bulaştırıcılık hızının normal grip virüsüne göre daha fazla olduğu tespit edildi. Bu virüs artık Kuzey Yarım Küre’ye geçti. Japonya’da ve İngiltere’de görülen vakaların büyük bir kısmının H3N2 virüsüne bağlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu salgının normal grip virüsüne göre daha hızlı yayılarak daha fazla kişiye bulaşacağı konusunda öngörüler mevcut. Henüz daha ağır bir hastalık tablosuna yol açtığı konusunda kesin bir bilgi yok ama bulaşma hızının arttığı biliniyor.”

Türkiye’nin Avrupa ile olan yoğun beşeri ve ticari ilişkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, virüsün Türkiye’ye ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Ülkede henüz influenza salgınının başlamadığını ancak Avrupa’da vakaların çok sık görüldüğünü ifade eden Özlü, “Avrupa’da izole edilen vakaların büyük bir çoğunluğu ‘H3N2’ virüsü. Ülkemizin Avrupa ile olan iletişiminin çok yoğun olduğunu düşünürsek, virüsün ülkemize gelmesi çok zaman almayacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de de böyle bir virüsün izole edilme olasılığı çok yüksek ve bir salgın başlayacaktır” dedi.

“GRİP AŞILARI BU VİRÜSE KARŞI DA KISMEN KORUYOR”

Prof. Dr. Özlü, özellikle 5 yaş altı çocuklar, 50 yaş üstü bireyler ve kronik rahatsızlığı olanların risk grubunda yer aldığını hatırlattı. Grip virüslerinin bu gruplarda ağır, komplike ve ölümcül seyredebileceğini belirten Özlü, aşılanmanın önemine şu sözlerle değindi:

“Elimizde var olan grip aşıları bu virüse karşı da kısmen koruyor. Ancak virüsün geçirdiği mutasyonlar aşıların etkisini kısmen zayıflattı. Mevcut aşılara rağmen hasta olma potansiyeli yine de var. Buna karşın, grip aşısı olanların hastalığı ağır geçirmediği yönünde bilgiler mevcut. Aşılanmış olanlar yine daha iyi korunmuş olacaklar. Bu nedenle risk gruplarından hala aşılanmamış olanlar varsa aşılanabilirler.”

BELİRTİLER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Virüsün belirtilerinin diğer viral enfeksiyonlarla benzerlik gösterdiğini aktaran Özlü; ateş, burun akıntısı, hapşırma, geniz akıntısı, vücutta halsizlik, kırgınlık ve baş ağrısı gibi semptomların görüldüğünü ifade etti. Salgın riskini yönetmek için hasta olan kişilerin sosyal alanlara çıkmaması gerektiğini vurgulayan Özlü, korunma tedbirlerini şöyle sıraladı:

“Virüse karşı korunmak, diğer solunum yolu viral enfeksiyonlarına karşı korunmakla benzerdir. Sağlam kişilerin kendisini koruması için hasta kişilerle teması kesmesi gerekiyor. Çevrenizdekiler gribal bir enfeksiyon geçiriyorsa, ateşi varsa, burnu akıyorsa ve öksürüyorsa mesafeyi korumanız gerekir. Hasta olan kişilerin evde istirahat etmesini, maske kullanmasını ve hijyene dikkat etmesini tavsiye ediyoruz.”

