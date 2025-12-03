Öcalan’dan ‘barış yasası’ çağrısı

2 Aralık’ta Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden DEM Parti İmralı heyeti, PKK liderinin “barış yasası” çağrısında bulunduğunu aktardı.

DEM Partili Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, 2 Aralık Salı günü İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Partiden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Öcalan’ın şu çağrısı iletildi:

“İçinde bulunduğumuz geçiş sürecinde özgün ve bütüncül hukuka dayalı bir barış yasasının gerçekleşmesi ile siyasi şiddet ve demokrasi dışı müdahale olgusu Türkiye gündeminden çıkacaktır. Buna, barış yüzyılına geçiş yasası da diyebiliriz.”

DEM Parti’nin İmralı heyeti Abdullah Öcalan ile en son 3 Kasım’da görüşmüştü.

Sonrasında süreç komisyonundan bir heyet 24 Kasım’da Öcalan’ı ziyaret etti.

DEM Parti açıklamasında, bu ziyaretin “pozitif etki ve sonuçları karşılıklı değerlendirildi” ifadesi kullanıldı.

Görüşmeyle ilgili 4 Aralık Perşembe günü Meclis komisyonunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

DEM Parti heyeti ile gönderdiği mesajda sürece dair “güçlü irade ve kararlı bir duruşa” sahip olduklarını belirten Öcalan, “Türkiye’de yönetim ve iktidar şansını doğru kullanmak isteyen her siyasal ve toplumsal kesimin siyasal sorunlara tutarlı yaklaşması ve demokratik çözüme ortak olması gerekir” dedi.

Öcalan’ın, süreç karşıtı söylem ve çıkışların bu tür süreçlerin tümünde karşılaşılan bir durum olduğu değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

“Bunun klasik bir darbe çalışması olarak değil, süreci ilerletmeye yönelik her adıma karşı bir hamle yapmak suretiyle kırılgan ve tehlikeli bir ortam yaratma çabası şeklinde anlaşılması gerektiğini vurguladı” denildi.

Çelik: ‘Yol haritası işliyor, rotada bir sapma yok’

Öte yandan 2 Aralık’ta Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Silah bırakma süreci kesintisiz devam etmelidir. Silahların sembolik olarak yakılması tabii ki adımdır. Esas olan tüm silahların bırakıldığı noktaya ilerlemektir. Yol haritası işliyor. Rotada bir sapma yok” dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan PKK yöneticileri, örgütün, Abdullah Öcalan serbest bırakılana kadar adım atmayı bıraktığını söylemişti.

Ömer Çelik, PKK’nın “terör örgütü” listesinden çıkarılması için izlenecek yolu da açıkladı.

Önce örgütün eylem olarak varlığını sona erdirdiğinin Milli İstihbarat Kurulu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teyit edilmesi, ardından bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması gerektiğini söyledi.

Çelik sonrası için ise, “Artık bu Cumhurbaşkanlığı kararı ile mi olur Milli Güvenlik Kurulu kararı ile mi olur; PKK terör örgütlüğünden çıkar” dedi.

Hükümetin “PKK’nın Suriye’deki uzantısı” olarak kabul ettiği Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) “terör örgütü” listesinden çıkarılması için Şam yönetimi ile vardığı 10 Mart anlaşmasına uyması gerektiğini ifade etti.

“Bu anlaşmanın uygulanması bizim açımızdan SDG’in terör örgütü olmaktan çıkmasının ispatıdır” dedi.

Komisyonun açıklaması bekleniyor

24 Kasım’da İmralı’ya giden heyette AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

CHP ve Yeniyol grubu ise İmralı’ya giden komisyon heyetinde yer almamıştı.

Öcalan, görüşmede; yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ederken CHP’nin heyete üye vermemesini eleştirmişti.

Komisyon adına yapılan açıklamada, Öcalan’ın “detaylı beyanları alındığı” belirtildi.

DEM Parti’nin 2 Aralık’taki İmralı ziyareti Kandil’deki PKK yöneticilerinin AFP’ye yaptığı açıklama sonrasında yapıldı.

Örgüt 12 Mayıs 2025’te silahlı mücadeleye son verme ve kendisini feshetme kararı aldığını açıklamıştı.

Süreç komisyonu heyetinin 24 Kasım’da yaptığı ziyaret de 4 Aralık’ta yapılması beklenen komisyon toplantısında gündeme gelebilir.

Komisyon üyelerinin bu görüşmede sürece ilişkin sorular yönelttiği Öcalan, hem Türkiye hem de bölge açısından şimdiye kadar söylediklerinin arkasında durduğu mesajı verdi.

İmralı’ya giden heyet, görüşmeye ilişkin parti yönetimlerine de bilgi sundu.

Görüşmede Öcalan, Kürt sorunu ve PKK’nın kuruluşundan, silah bırakma sürecine gelinmesine ilişkin tarihsel süreci de içeren görüşlerini aktardı.

Öcalan’ın ayrıca, “süreç yasa vakit geçirmeden çıkarılmalı” mesajı verdiği öğrenildi. BBC TÜRKÇE

