OECD’den sağlık raporu: Türkiye sonuncu

OECD’nin raporuna göre Türkiye sağlıkta birçok alanda sonuncu oldu. Hekim ve hemşire sayısından sağlık harcamalarına kadar OECD sıralamasında Türkiye son sırada kaldı.

OECD “Sağlığa Bir Bakış 2025” Raporu’nu yayımladı. Rapora göre Türkiye birçok alanda sonuncu oldu. Türkiye sağlık harcamalarında hekim ve hemşire sayısında son sırada yer aldı.

Rapor “Sağlıkta çağ atladık” diyen AKP’nin bu söyleminin sadece boş bir söylem olduğunu ortaya koydu.

EN AZ HARCAYAN TÜRKİYE

Rapora göre OECD ülkeleri 2024 yılında GSYİH’nın ortalama yüzde 9,3’ünü sağlığa harcadı. Türkiye bu alanda yüzde 4,7 ile OECD sonuncusu oldu. Türkiye’nin önünde yüzde 5,9’la Meksika ve Lüksemburg yer aldı. Zirvede ise ABD, Almanya ve Avusturya yer aldı.

OECD ortalamasında bin kişiye düşen doktor sayısı 3,9, hemşire sayısı ise 9,2 oldu. Türkiye’de ise doktor sayısı 2,4, hemşire sayısı 2,9 oldu. Türkiye bu iki alanda da son sırada yer aldı.

2013 ile 2023 arasında, sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının sayısı Türkiye, Şili ve Kore’de özellikle hızlı artsa da bu üç hâlâ OECD ortalamasının altında.

4 KİŞİDEN 1’İ HER GÜN SİGARA İÇİYOR

İzlanda hariç tüm ülkelerde erkekler kadınlardan daha fazla sigara içti. Sigara kullanımındaki en büyük cinsiyet farkları Türkiye, Letonya ve Kore’de gerçekleşti.

Günlük sigara içenlerin oranı Türkiye, Macaristan ve Yunanistan’da en yüksek seviyede. Bu ülkelerde nüfusun en az dörtte biri her gün sigara içiyor.

Türkiye, hekim maaşlarında da son sıralarda. Rapora göre birçok uzmanlık grubunda Türkiye OECD ortalamasının oldukça altında hekim gelirine sahip. BirGün

