İlçe milli eğitim müdürlüklerinin milli bayramlar ve 10 Kasım Atatürk‘ü Anma Günü’nde Erdoğan posterinin zorunlu olması yönündeki talimatı sendikalar ve muhalefetin tepkisine yol açtı.

Eğitim-İş Sendikası ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’dan, uygulamanın partizan bir tavır olduğu yönünde peş peşe tepkiler geldi.

OKULLARA ERDOĞAN POSTERİ TALİMATI

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe milli eğitim müdürülükleri okul müdürleirinetepki çeken bir talimatta bulundu.

Eğitim-İş Senikası’nın belirttiğine göre; ülke genelindeki okul müdürlerinin bulunduğu WhatsApp gruplarına ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gönderilen yazıda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılması yönünde talimat verildi.

“HUKUKİ DAYANAĞI OLMAYAN PARTİZAN BİR DAYATMADIR”

Söz konusu uygulama sendikalar ve muhalefetin tepkisine yol açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, talimatın anayasaya aykırı olduğunu belirterek “Söz konusu talimat hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır” dedi.

Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

“Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin illerde okul müdürlerine gönderdiği, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk’ü anma günleri ile tarihi günlerde ‘Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır’ talimatı, hiçbir hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Lideri Atatürk’ün alternatifi gibi gösterme çabalarının ve buna payanda olmanın beyhude bir göstergesidir.”

“Ne Türk Bayrağı Kanunu ne de Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Atatürk’le ilgili yapılması gereken tanımlamalar dışında Cumhurbaşkanı da dahil herhangi bir kişinin portresinin asılmasına yönelik hiçbir kişiyle ilgili bir tanımlama yapmamıştır. Mevcut Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanıdır; tarafsız değildir.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Atatürk’ün dışında mevcut Cumhurbaşkanının posterlerinin kamu kurumlarına, özellikle de okullara asılması, devletin tarafsızlığı ilkesinin açıkça ihlal edilmesi, eğitimin siyasete alet edilmesidir. Okullar, hiçbir partinin vitrini, hiçbir siyasi liderin propaganda sahnesi değildir. Eğitim kurumlarının ve yöneticilerinin görevi, çocuklara bilimsel düşünceyi, yurttaşlık bilincini ve Cumhuriyet sevgisini öğretmektir. Çocukların bayram sevincini hiç kimse kendi siyasi amaçlarına alet edemez. Bu keyfi ve siyasi talimat derhal geri çekilmelidir.”

“ATATÜRK HİÇBİR MAKAMLA KIYASLANAMAZ”

Aynı şekilde Eğitim-İş Senikası’dan da uygulamaya yönelik tepki gösteren bir açıklama geldi.

Okulların partilerin propaganda yeri olamdığı vurgulaması yapılan açıklamada, “Bu uygulama, kamu kurumlarının siyaset üstü yapısına ve devletin tarafsızlık ilkesine açıkça aykırıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir makamla kıyaslanamaz. Atatürk posteri ile yürürlükteki partili Cumhurbaşkanı’nın posterini aynı düzlemde konumlandırmak, hem tarihsel gerçeklerle hem de devlet geleneğiyle bağdaşmamaktadır” denildi.

Talimatın geri çekilmesi talep edilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi: