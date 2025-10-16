16.2 C
TÜRKİYE

Öldürülen Gazeteci Hakan Tosun’un failleri telefonla karakola davet edilmiş!

acikgazete
acikgazete

Gazeteci Hakan Tosun’un Esenyurt’ta dövülerek ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmada, polis failleri telefonla ifadeye çağırdı. Zanlılardan birinin avukatı AKP’li isimlerle bağlantılı çıktı.

İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi’nde 10 Ekim’i 11 Ekim’e bağlayan gece saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Tosun, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis kayıtlarına göre saldırı 00.35’te gerçekleşti ancak Esenyurt Mevlana Polis Merkezi’ne bilgi ulaşması 02.52’yi buldu.

Evrensel’den Eylem Nazlıer‘in haberine göre; Polis, saldırının failleri olduğu iddia edilen 2007 doğumlu Abdurrahman Murat ve 2001 doğumlu Adnan Şahin’i gözaltına almak yerine telefonla arayarak “ifade vermeye” çağırdığı ortaya çıktı.

Hakan Tosun
Hakan Tosun

Murat, ifadesinde şunları söyledi:

“Polisler beni 11 Ekim ikindi saatlerinde aradı. Polis merkezine çağırdılar, bana olay hakkında bilgi verdiler. Ben de polis merkezine kendim geldim.”

Murat’ın ifadesi saat 21.56’da, Şahin’in ifadesi ise 12 Ekim 01.26’da alındı.

Faillerin tanık olarak gösterdiği iki mahalleli, ifadelerinde benzer cümleler kurdu. Ancak ayrıntılarda çelişkiler vardı. Tanıklardan biri, Adnan Şahin’in “uçan tekme ve yumruklarla” saldırdığını, diğer tanık ise sadece bir kez vurduğunu söyledi. Buna karşın Şahin, “tekme ve yumruk atmadım” diyerek suçu reddetti.

Tanıklar ayrıca Abdurrahman Murat’ın bir kez yumruk attığını söyledi. Failler ise Tosun’un başka bir yerde darp edildiğini öne sürerek suçu inkâr etti.

FAİLLERİ AVUKATI BAKIN KİM ÇIKTI
Adnan Şahin’in avukatı Turan Susuz’un siyasî bağlantıları dikkat çekti. Susuz’un düğününde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AKP Milletvekili Şamil Ayrım ve Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül nikâh şahidi oldu. Susuz, AKP Esenyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sıraç Susuz’un kardeşi ve Esenyurt Kızılay Şubesi Vekili.

İlgili yazılar

