Özel iktidar medyasına konuşan Kılıçdaroğlu’na seslendi

CHP Lideri Özgür Özel, kurultay günü Sabah Gazetesi’ne konuşan ve “CHP arınmalı” diyen eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na 39’uncu CHP Olağan Kurultayı’ndan yanıt verdi: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 39’uncu CHP Kurultayı’nın toplandığı gün iktidar medyasının manşetindeydi. Sabah’a konuşan Kılıçdaroğlu, daha önce video çekip dillendirdiği “CHP arınmalı” tezini bu kez iktidar medyasına anlattı.

” Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Başka türlü millet düze çıkamaz. Videoda da belirttiğim gibi, siyasetçi halka hesap verir, halka hesap sormaz. Hesap vermek her bir CHP’linin namus borcudur. CHP, hakkında iftira atan kişiler hakkında derhal hem suç duyurusunda bulunmalı hem de iftira davası açmalı. Geçmişte bazı çalışma arkadaşlarım hakkında da yolsuzluk iddiaları olmuştu. Parti içinden iddiaları araştırmak için arkadaşlarımı görevlendirmiştim. O zaman da aynı şeyi söyledim. Aklanıp siyasete dönmeliler.”

Kılıçdaroğlu aynı söyleşide CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını da eleştirdi.

İSİM VERMEDİ AMA SERT KONUŞTU

Bir yılda üçüncü kez kurultaya gitmek zorunda kalan CHP Lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine kurultay kürsüsünden yanıt verdi. İsim vermedi ama sert konuştu. Özel şunları söyledi:

Müesses Nizamla mücadeleden dönüş yoktur. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yoktur. Müesses Nizama işbirlikçi olanlara kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak. Bizi yüzde 25’e hapsetmek isteyenlerin sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. Çünkü bu parti artık seçim gecesi ışıkları erkenden söndüren üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak.

KILIÇDAROĞLU’NUN MAĞLUBİYETLERİNİ HATIRLATTI

Bu parti kadın kollarının seçim akşamı tülbenti sirkeye basıp başına bağladığı bir parti olmayacak. Bu parti gençlik kollarının ışığı sönmeden kendi evine giremediği, boynu bükük sokakta beklediği, babası ne oldu seçim deyince yere bakan gençlik kollarının partisi olmayacak.

CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık Artık kimse bizi yenilgiye alıştırmayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak.

İMRALI ELEŞTİRİSİNE “MİLLET”Lİ YANIT

Değerli yol arkadaşlarım. Bugün milletten korkanlar Kürt sorunu demekten de korkanlardır. Birileri bırakın Kürt sorununu Kürtlerin varlığını bile inkar ederken hala hala Kürtlerin seçtiği belediyelere kayyum atarken, siyasetçileri genel başkanları eş genel başkanları belediye başkanlarını hapislerde tutarken Cumhuriyet Halk Partisi kararlılıkla bu sorunun demokratik yöntemlerle çözümünü savunmuştur.

Biz DEM Parti ile görüştüğümüz için terörist ilan edilirken duruşundan milim sapmayan yeri geldiğinde de Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit yurttaşı olduğunuzu hissedeceksiniz diye vaatte bulunmaktan korkmayan bir partiyiz. Büyük bir Türkiye İttifakı bizim hayalimiz ve idealimizdir.

Bu anlayışla bu sorunun demokratik yollardan çözülmesi için Mecliste komisyon kurma önerisini de dile getiren partiyiz ve bunların hepsini son seçimleri kazanmış Türkiye’nin birinci partisi olmanın gücü ve sorumluluğu ile yapıyoruz. Türkiye’nin demokratik geleceğine cesaretle liderlik edeceğiz. Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Biz bu vatanın her köşesine barış, huzur ve refah sözü veriyoruz. Gelin aşamada komisyon 18 toplantı yapmıştır ama hala belediyelere millet iradesinin üstünde atadıkları kayyımlar bulunmaktadır. Hala Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan Kent İttifakı Kent Uzlaşısı adı altında utanç davalarından insanlar hapis yatmaktadır. Hala seçilmiş siyasetçiler hapistedir. Hala Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM kararları uygulanmamaktadır. Bunlar çözülmeden tüm meselenin olmazsa olmaz denilerek İmralı’ya gitmeme noktasına sıkıştırılması doğru olmamıştır.

Siyaset dayatmalarla değil milletin rızasını alarak yapılır. O yüzden partimizin aldığı karar yıkıcı değil yapıcıdır. Çünkü menzil barışsa istikamet samimiyettir. Meclise sunduğumuz 29 maddelik çözüm önerilerimizin meydanlarda ve komisyonda savunmaya devam edeceğiz. HALKTV

