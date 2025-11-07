Özel’den Erdoğan’a ‘hakaret’ yanıtı! “Geçmişte söylediklerini saysam canlı yayın kesilir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara’da İhsan Doğramacı Cami’de cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, İstanbul Ümraniye’de düzenlediği mitingde AKP’li sosyal medya trollerinin İBB soruşturmasında başta İmamoğlu olmak üzere insanların ailelerin hedef almasına tepki gösterdi. Özel, “İtine köpeğine sahip çık Erdoğan“ dedi. Özel‘in bu sözlerinin ardında Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, tazminat davası açtı. Savclık, Özel’e soruşturmada başlattı. Erdoğan‘ın da dün, “Ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var” sözlerini ve tazminat davası açması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Özel, Erdoğan’ın 2022’de eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Birilerini havlatıyor, sokak köpeklerinden ne farkınız var” sözlerini sarf etmesini şöyle hatırlattı:

“Cuma cuma ne diyeyim? Dinime küfreden Müslüman olsa 2022 şurada var yazdım siz sordunuz. 2022 yılı 8 Ocak günü “Bay Kemal birilerini havlatıyor. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Sizin sokak köpeklerinden ne farkınız var” şimdi bu ifadeleri kullanan kişi bana şundan dolayı kızıyor.

“Ağzını bozdu hakaret etti” diyor. Ekrem İmamoğlu’nun eşine evladına babasına… Sosyal medya trolleri, o trolleri yönlendiren ordular ve sözde birtakım şeyler de falan neler yazıldı çizildi gördünüz. Dedim ki arkadaşlarımızı içeri attıkları yetmiyor.

Haysiyetleriyle oynuyorlar. İtine köpeğine sahip çık dedim Sayın Erdoğan dedim. Bunu kime dediğimi bütün herkes biliyor, kimlere dediğimi bütün herkes biliyor.”

“AĞZIMA YAKIŞMAZ, CANLI YAYIN KESİLİR”

Özel, Akın Gürlek‘in çifte maaşlı olduğu haberinin ardından konuyu kendi üzerine çekmeye çalıştığını savundu:

“Ama burada Sayın Akın Gürlek’in şöyle bir şeyi var. Kendisiyle ilgili bu iddialardan dolayı mesele tartışılmasın diye konuyu buraya çekmek için bana dedi. Ben ortaya söyledim. Sen üstüne alınıyorsan o senin işin. Bu konuda şimdi tazminat davası açmış. Göreceğiz tabii davanın içeriğinde ne diyor? Ben Akın Gürlek’e ne dediysem açıkça söyledim bugün. Bundan önce de tazminat davaları da açtı. Kimini kazandı, kimini kaybetti.

O gün de otobüsün üstünde dünya kadar eleştirimi yaptım.

Ama kendi üstüne alıyor ki bir de savcıları da alıyor ki meseleyi buraya taşımaya çalışıyor. Şimdi meselenin taşınması gereken nokta çok açık, çok net.”

Özel, Erdoğan‘ın geçmişte, “Sürtük, çapulcu” ve benzeri hakaretleri muhalefete ettiğini hatırlatıp bunları sıralamaya kalkarsa da canlı yayının kesilmek zorunda olacağını dile getirdi. Özel şöyle konuştu:

“Ha Erdoğan’la ilgili şimdi cuma mübarek gün o ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız.

Kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik ki benim ağzıma da yakışmaz.”

Özel, Erdoğan’ın AKP’nin şu anda Türkiye‘nin birinci partisi olduğu iddiasına da şu yanıtı verdi:

“Sayın Erdoğan neler söyledi bize? Partimizin kadınlarına, insanlara neler söyledi? Ama biz geçen sene Türkiye’nin 1. Partisi olduğumuzda ki Erdoğan’ın konuşmasında esas itiraz ettiğim nokta o ne diyor?

Ülkemizin 2. büyük partisinin diyor. Bunu üye sayısı için hakkında bir tek söyleyebilir. Oy oranıyla söyleyecekse bugün anketlerde 1. partiyim.

Son seçim söylüyorsa 1. partiyim. İlk kurulan parti diyorsa 1. parti.

Türkiye’nin 1. Partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bunu içselleştirecek. Ondan sonra çıkacak bana onu söyle bunu söyleme falan.

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin 1. partisidir. Onun dışında esas mesele şu.”

Özel, Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi‘nin verdiği ihlal kararının 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin uygulamadığını hatırlatıp Erdoğan’a ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şöyle çağrıda bulundu:

“Buradan bu güzel günün yüzü suyu hürmetine büyük bir saygıyla Sayın Erdoğan’a şunu söylüyorum. Yönettiğiniz ülkede bir anayasa var.

Anayasada Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili bağlayıcı hükümler var. İki maddeye rağmen Anayasa Mahkemesinin esastan aldığı bir karara İstanbul Çağlayan Adliyesindeki bir 1. kademe mahkemesi ki ilk kararı da alan o anayasayı yok sayarak direniyor.

Bunlarla ilgili sizin Adalet Bakanınızın sizin atadığınız Adalet Bakanı başkanı olduğu HSK hiçbir adım atmıyor.

Türkiye’de hukuk düzenini ortadan kaldırdılar. Bu sadece bu tip davalarda görülmüyor ki. Anayasa Mahkemesi ne davalarda haksızlığa uğradığını iddia eden, adil yargılanmadığını iddia eden ne kadar önemli davalara bakıyor? Bundan sonra 1. kademenin üzerinde böyle bir denetim kalmadı…”

Özel, Gürlek’in çiftçe maaşı nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından neden soruşturma açılmadığını sordu:

“Bir buraya baksınlar. İkincisi Akın Gürlek sizin yönettiğiniz ülkenin anayasasında nal gibi 140. madde diyor ki hakimler ve savcılar görevleri dışında resmi ya da özel hiçbir görev üstlenemezler, gelir sağlayıcı faaliyette bulunamazlar.

Akın Gürlek bir kere 10 ay boyunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Eti Maden şirketinden Euro bazında ek gelir sağlamış.

Görev üstlenmiş. Bu firma Varlık Fonunda olduğu için Erdoğan’ın yönettiği Varlık Fonunda olduğu için Varlık Fonundaki bir firmadan da gelir sağlamış kendisine. Kendini kurtarmak için suçüstü yakalandı. Biz bugünkü günceli bir takip ediyorduk.

O kendisi dedi ki ben bunu Bakan Yardımcılığımken başladım dedi. Dönüp bakıldığında Bakan Yardımcısıyken de başlayıp sonra bıraktığını, savcı olduktan sonra bir ay sonra başlayıp ben 2 Temmuz günü Hollanda’ya, Lüksemburg’a bakmak lazım dediğimden 4 gün sonra ayrıldığını görüyoruz. Burası zaten suç.

Kendi itiraf ettiği kısımla ilgili Anayasa 140 son hakimlerin, savcıların aldığı idari görevler Adalet Bakanlığındadır ve savcılık, hakimlik unvanlarını taşırlar. Bu sırada aynı kurallara onlar da tabidir. Akın Gürlek İstanbul’dan Bakan Yardımcılığına giderken meslekten ayrılmadı. Ayrılsaydı şimdi kabulünün yapılması lazımdı yeniden.”

Adalet Bakanı Tunç’un soruşturma açma cesaretinde bulunursa Özel, teşekkür için basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi:

“Bu iki işlem de yok. Meslekten ayrılma, mesleğe geri dönüş. Yani hakim savcı sıfatıyla gitti. Zaten HSK’da Adalet Bakanını temsil görev yaptı. Hakim ve savcı sıfatıyla HSK’da Başkan Vekili olarak. Anayasa diyor ki o dönemde de yapamazsın. Yani Akın Gürlek’e ben bir söyledim. İkinciyi de o itiraf etti. Şimdi hakimler savcılar grubunun normal şartlarda toplanıp Akın Gürlek hakkında bir soruşturma açıp bir muhakkik tayin etmesi lazım.

Bunu yapacak cesaretiniz var mı? Bunu yapabiliyorsa Adalet Bakanı kendisine özel bir basın toplantısıyla teşekkür edeceğim. Adalet Bakanı bunu yapmıyorsa HSK Başkanı olarak bu kadar açık bir ihlalde HSK ne iş yapacak? Bu HSK’yı niye seçiyorsunuz? HSK’nın Akın Gürlek’in kendi ağzıyla söylediği hakimken, savcıyken, hem Adalet Bakan Yardımcısıyken hem İstanbul Cumhuriyet Baştan iki ayrı sefer görevlendirip oradan birinde 10 ay, birinde 1,5 yıl maaş aldığı çıkmış ortaya.”

Özel, Gürlek’in avukatının bir kanalda açıklamalarda bulunması ile ilgili de şunları dile getirdi:

“Daha ne konuşuyorsunuz? Maaş almasa bile görev üstlenemez zaten. Ki maaş almış. Dün çıkarmış bir avukatını bizim partimizden, bizim kitlemize hitap edebilecek bir arkadaşın yanına. Ki o kanal hükümeti rahatsız edecek KJ yazmayın diye kanalın patronunun karısının WhatsApp grubuna yazı yazdığı kanal. Gazeteciliğin en ayaklar altına alındığı kanal. Gazetecilere hakaret edilen kanal

AK Parti’yi ürkütecek KJ istemiyor mu arkadaşlar diyor. Bu nasıl altyazı diyor. Kaç kere uyaracağım diyor. O kanalda maaşla çıkmış bir arkadaş karşısına Akın GürleK’in avukatını getirmiş. İlişkilere bak. Diyor ki “Yok efendim önceden oldu.” O da suç. Sonradan olmadı. Yok başvurduk da bilmem ne de falan filan. Hikayeyi bırakın. Bunların hepsini muhakkike anlatacaksınız.

Ben muhakkik raporunda göreceğim. HSK kararında göreceğim. HSK’da bir muhakkik bir yolunu bulacak ve diyecek ki “Böyle böyle böyle böyle anayasa böyle yazıyorken, kanun böyleyken bu belgeler doğruyken ki doğru olduğunu da inkar etmiyorlar Akın Gürlek HSK’ya göre suç işlemedi diyecek ben o zaman inanacağım. Bir atayın, bir muhakkiki görelim, bir sorgulansın. Bu adam herkese soruşturma açıyor da soruşturmadan muaf birisi olabilir mi ülkede? Bu ayrıcalıklı adam mı? Bir şey mi bu? Vardı öyle ayrıcalıklı adamlar. İşlediği suçtan sorumlu olmayan. Arena mı burası? Sen arenada imparator musun? Böyle yapınca Akın kafayı kesiyor ve işlediği cinayetten mesul değil. Böyle mi yaptın sen Akın’a? Akın senin gladyatörün mü? Burası hukuk devleti ise bu kurala uymadıysa suçüstü yakalandıysa ebeleme, gebeleme yok.”

Gürlek hakkında belge olması nedeniyle soruşturma açılması gerektiğini vurgulayan Özel, İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir delil olmamasına rağmen, “Suç örgütü lideri” denmesine tepki gösterdi:

“Açacaklar soruşturmayı, tayin edecekler muhakkiki, verecekler cezasını. Hepimiz göreceğiz. O zaman hukuk devleti inanır. Yoksa bu ülkede dünya kadar insan. Akın Gürlek sadece iddia ediyor. Arkadaşlar sadece iddia ettiği kişilerin eşlerinin, çocuklarının pasaportlarını alıyor elinden ya.

Suçu ispatlamadan iddianameyi bile yazmadan, yargılama olmadan, kesinleşmiş yargı kararı olmadan Halen daha açıklamasında İmamoğlu suç örgütü diyor.

Bunu demek için bu iddianın yargıda birinci kademede istinafta ve Yargıtay’da onaylanması lazım.”

Özel, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı TBMM’deki direnişini de şu sözlerle anımsattı: