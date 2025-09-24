Özgür Çelik yeniden il başkanı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 2023’te yapılan kongresinin iptali istemiyle açılan davada, verdiği ara karar ile il yönetimini geçici olarak görevden uzaklaştırmış ve kayyum olarak Gürsel Tekin’i atamıştı. Bu kararın ardından olağanüstü kongre kararı alınmıştı. Olağanüstü kongrenin başlamasına kısa bir süre kala İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği’ne ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazı yazarak, kongrenin durdurulmasını istedi. Buna karşın kongre, Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı.

Sahneye yaşamını yitiren Altan Öymen ile tutuklular Ekrem İmamoğlu, Aykut Erdoğdu, Baki Aydöner, Hasan Mutlu, İnan Güney, Özgür Kabadayı, Hasan Akgün, Utku Caner Çaykara, Hakan Bahçetepe, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Alaattin Köseler, Ahmet Özer ile Rıza Akpolat’ın fotoğraflarının yer aldığı şövaleler bırakıldı. Ayrıca salona “İmamoğlu’na özgürlük” ve hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in fotografının yer aldığı pankartlar asıldı. Kongrenin Divan Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, öğleden sonra yaptığı açıklamada, “Başlamış olan kongre sürecinin durdurulması mümkün değildir. İstanbul Olağanüstü Kongresi’nin devamına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından kongrede oy kullanma işlemi başladı ve saat 17.00’de sona erdi.

“PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Özgür Çelik’in tek aday olarak girdiği seçimde 583 delegeden 414’ü sandık başına gitti. Çelik, 386 delegenin oyunu alarak yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Sonuçların ardından teşekkür konuşması yapan Çelik, CHP’de ilçe başkanlarının, il başkanlarının, genel başkanın kim olacağına partililerin karar vereceğine vurguladı. Çelik, şunları söyledi:

“Biz parti içi demokrasiyi uzun yıllardır Türkiye’de yaşatan bir partiyiz. Mahallede sandığı kurarız, ilçe başkanları seçilir. İlçede sandığı kurarız, delegeler, il başkanları seçilir. İlde sandığı kurarız, kurultay delegeleri seçilir ve o kurultay delegeleri genel başkanları seçerler. Parti içi demokrasinin yaşatılması çok önemlidir. Biz CHP olarak partimizde parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü parti içi demokrasiyi yaşatmak, iktidara geldiğinizde Türkiye’yi demokratikleştireceğiniz anlamına gelir. Eğer bir siyasi parti kendi içerisinde parti içi demokrasiyi yaşatamıyorsa o ülkenin demokrasisini zayıflatacak demektir. Bu yönüyle CHP iktidarında Türkiye’yi de demokratikleştireceğimizin en önemli teminatlarından bir tanesi parti içi demokrasiyi yaşatmamızdır. Bugün burada Olağanüstü İstanbul İl Kongresi gerçekleştirdik. Bu Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin çağrısını imza toplayarak delegelerimiz gerçekleştirdi. Delegelerimizin imzasıyla gerçekleşen kongrede bir seçim gerçekleştirdik.

“BU KONGRE BİR SONUÇ DEĞİL, YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇTIR”

Yani delegelerimiz buradan İstanbul’a çok net bir mesaj verdiler. O mesaj şuydu. ‘CHP, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. CHP’yi mahkeme kararları dizayn edemez’ dedi delegelerimiz. ‘CHP’yi CHP’nin örgütü, delegeleri dizayn eder’ dediler ve delegelerimizin imzasıyla gerçekleştirilen Olağanüstü İstanbul İl Kongremiz tamamlandı. Ben burada bize güvenen, 3 gün içerisinde imzaları toplayan ve bu olağanüstü kurultayın gerçekleşmesine büyük katkı sunan ve bugün bir kez daha beni, yönetim kurulu üyelerimi, yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımı seçerek bizlere güvenen delegelerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. 10 gün boyunca İstanbul il binasında kayyumu püskürtmek için büyük bir mücadele veren partililerimize ve İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum. Bu kongre bir sonuç değil, bizim için bir başlangıç. Biz CHP olarak emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Kararlılıkla iktidara yürüyoruz. Bu yönüyle bu kongre bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıçtır. Olağanüstü İstanbul Kongresi, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum.”