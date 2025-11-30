Özgür Özel 4. kez CHP Genel Başkanı seçildi

Gülsen Solaker / DW – CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel yeniden genel başkanlığa seçilirken, iktidarın baskısı altındaki parti, son iki yılda dördüncü kez yaptığı kurultayla “direneceği” mesajını yineledi.

Ankara Arena’da 28-30 Kasım tarihlerinde düzenlenmekte olan kurultayın ikinci gününde genel başkanlık seçimi yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren Özgür Özel, geçerli bin 333 oyun tamamını alarak bir kez daha genel başkan seçildi. Böylelikle Özel, son iki yılda dördüncü kez CHP lideri seçilmiş oldu.

Özel, 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultay’da partinin sekizinci genel başkanı seçilerek göreve başlamıştı. Daha sonra, partiye kayyum atanması ihtimalini önlemek hedefiyle düzenlenen iki olağanüstü kurultayda da delegeler yine Özel’i seçmişti.

Kurultayın Pazar günkü son oturumunda, koltuk sayısı 60’dan 80’e çıkarılan Parti Meclisi’nin yeni üyelerini belirlemek üzere seçim heyecanı yaşanacak.

“Ankara’da oturmadık, teslim olmadık”

Özel genel başkanlık seçimi öncesinde yaptığı konuşmada son iki yılın her gününü mücadele ile geçirdiklerini belirterek, iki yılda 62 ilde 208 kez meydanlara indiklerini anlattı.

“Ankara’da oturmadık. Bize istikamet çizenlere de teslim olmadık” diyen Özel, bu süreçte CHP’nin üye sayısını 1,2 milyondan 2 milyona çıkardıklarını da aktardı.

Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt

Özel konuşmasında, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kendisinin ve partinin duruşunu da net ifadelerle vurguladı.

Kurultaya davet edildiği halde katılmayan Kılıçdaroğlu’nun, genel başkan seçiminin yapılacağı gün Sabah gazetesine demeç vermesi pek çok partilinin tepkisini çekti.

Şimdiye kadar “vefa” duygusundan uzaklaşmayacağını ve eski genel başkanlar hakkında kötü konuşmayacağını belirten Özel, kurultaydaki konuşmasında ise şunları kaydetti:

“Biz müesses nizamın çarkına çomak soktuk arkadaşlar. Müesses nizamla mücadeleden dönüş yoktur. Müesses nizamla işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapıda arayanlara yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa işte bu anlayıştan arınacaktır. Bizi yüzde 25’e hapsetmek isteyenlerden, sokaklardan ve meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacaktır.”

Kılıçdaroğlu 22 Kasım’da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, partili belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarını da hatırlatarak, “CHP’nin arınması” gerektiğini söylemişti.

Özel’in Kılıçdaroğlu’na yönelik çıkışının ardından eski Genel Başkan’ın disipline sevk edilip edilmeyeceği tartışması başlarken, kurultay salonunda bulunan bir parti yetkilisi buna gerek olmadığını çünkü “Kılıçdaroğlu’nun kendi kendisini bitirdiğini” savundu.

Özel’den partililere: “Gül bahçesi vadetmiyorum”

Özel konuşmasının sonunda, parti olarak zor zamanlardan geçtiklerini ancak bundan sonra da bedel ödemeye devam edecekleri mesajını verdi:

“Elbette zor zamanlardan geçiyoruz, geçeceğiz. En ağır bedelleri ödedik, ödüyoruz, ödeyeceğiz. Ben sizlere ilk seçime kadar güzel günler vadetmiyorum. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size mücadele vadediyorum… Ve tüm mücadelenin sonunda size iktidar vadediyorum.”

AKP salonu terk etti, Almanya’dan mesaj geldi

Bu arada kurultaya pek çok partinin yanı sıra AKP de davet edildi. AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan “Dünün mağduru, bugünün zalimi” başlıklı videonun gösterimi üzerine salonu terk etti.

Kongre salonunda Almanya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil’ın video mesajı da izletildi. Klingbeil mesajında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tüm tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

İmamoğlu: Türkiye bir yol ayrımında

Aylardır Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da kurultay katılımcılarına, yapay zeka ile oluşturulmuş bir video aracılığıyla seslendi.

Mesajında, “Ülkemiz büyük bir yol ayrımında” diyen İmamoğlu, “19 Mart 2024’ten beri yaşadıklarımız, iktidardakilerin kendilerinden başkasının seçimleri kazanmasını engellemek için her yola başvurabileceklerini gösteriyor. Türkiye’yi, iktidarların demokratik seçimler yoluyla değiştiği bir ülke olmaktan çıkarmaya çalışıyor olabilirler. Böyle bir eşikteyiz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu 19 Mart’ta gözaltına alınmış, hemen ardından tutuklanarak İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

