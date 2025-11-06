Özgür Özel, Akın Gürlek ile ilgili iddalarını açıkladı, hakkında ‘hakaret’ soruşturması açıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul’un Ümraniye ilçesinde düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında iddialarını açıkladı. Özel hakkında kullandığı bazı sözler nedeniyle soruşturma açıldı.

CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” adını verdiği mitinglerin 66’ıncısını 5 Kasım’da Ümraniye’de düzenledi.

Miting katılımcılarına hitap eden Özel, burada Akın Gürlek hakkındaki iddiasını açıkladı.

Özel, Gürlek’in Eti Maden şirketinin Lüksemburg’daki iştiraki Etimine şirketinin yönetiminde görev yaptığını ileri sürdü.

CHP lideri iddiayı Etimine SA. şirketinin Lüksemburg’un resmi ticaret kayıt sistemindeki sicil belgelerine dayandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kimdir?

Özel, Gürlek’in Kasım 2024 ve Ağustos 2025 tarihleri arasındaki dokuz ay boyunca şirketten maaş aldığını iddia etti ve iktidara seslendi:

“Soruyorum, soruyorum HSK’ya, soruyorum Adalet Bakanı’na, soruyorum Sayın Cumhurbaşkanı’na, bir başsavcı başka görev alamaz derken Eti Maden’in Lüksemburg’taki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız?”

Başsavcının Fransızca bilmediğini savunan Özel, Akın Gürlek’e hitaben, “Lüksemburg’dan yüklü euro bazında bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?” diye sordu.

CHP Genel Başkanı partisinin 4 Kasım’daki grup toplantısında Gürlek’e başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde edip etmediğini sormuştu.

Özel, Gürlek’e soruya yanıt vermesi için süre vermiş ve 5 Kasım’da yaptığı bir açıklamada sürenin akşam dolacağını söylemişti.

Özel’e hakaret soruşturması

Özel konuşmasında, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun ifadeye çağrılmasına da değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu dönemde cezaevine girdiğinde kimsenin ailesine dokunmadığını söyleyen Özel, gelişmelere şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Sana yazıklar olsun, zulmün kurusun. Bundan sonra etrafındakilere, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık! Bundan sonra bizimle uğraşırsan, daha beter tepkiyi göreceksin!”

Özel’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlattı.

İBB’ye yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonlarda Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’na yakın isimler başta olmak üzere bazı üst düzey yöneticiler, bürokratlar, çalışanlar gözaltına alınıp tutuklandı.

Operasyonlarda en az 360 kişi gözaltına alındı, 15’i belediye başkanı en az 156 kişi tutuklandı.

Birçok kişi hakkında adli kontrol, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulandı.

CHP operasyonların siyasi olduğunu savunuyor. İktidar bu iddiaları reddediyor. BBC TÜRKÇE

