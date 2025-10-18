Özgür Özel: CHP, AKP’ye fark üzerine fark attı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi’nde Türkiye‘deki demokrasi mücadelesini anlattı.

Özel, ülkenin kritik sorunların merkezinde bulunduğunu ve demokratik değerlerin ciddi bir tehdit altında olduğunu söyledi:

“Ülkemiz uluslararası alanda birçok kritik sorunun ya tam merkezinde ya yanı başında. Türkiye’de demokrasi saldırı altında, insan hakları saldırı altında, seçme seçilme hakkı saldırı altında.”

Özel, CHP’ye ve muhalefete yönelik baskılara dikkat çekerek, iktidarı eleştiren herkesin hedef alındığını ifade etti:

“Gazeteciler, aydınlar, sendikacılar, iş insanları iktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Adeta bir ön infaza muhatap oluyor.”

“SANATÇILARA İTİBAR SUİKASTI YAPTILAR”

CHP Lideri Özel, sanatçılara yapılan şafak baskınını da gündeme taşıdı:

“Sadece iktidara muhalif olan bütün sanatçıları sabahın 6’sında polisle toplayıp zorla idrar tahlili, kan tahlili, saç tahlili yapıp ‘uyuşturucu kullanıyor’ dediler. İçlerinden birkaçının tahlil sonucu böyle çıkacaktır. Ama geri kalan hepsine büyük bir itibar suikasti yaptılar.”

Özel, Türkiye’de yargının siyasallaştığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de partilerin ana kademesi var. Kadın Kolları var, Gençlik Kolları var. Erdoğan’ın Partisi’ni bir de yargı kolları var.”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı kararlarını eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıllık diplomasını iptal etti. Sadece Cumhurbaşkanı adayı olmasınlar diye. 19 Mart bir darbedir. Bugünkü iktidar fevkalade inovatif bir yaklaşımla geleceğe darbe yapmayı başardı.”

“TÜRKİYE’DE SOL YÜKSELİYOR”

Özgür Özel, Türkiye‘de halkın mevcut baskılara rağmen demokrasiye sahip çıktığını belirterek şu sözlerle devam etti:

“Sanmayın ki Türkiye’de bu kötü gidişat sonunda kaybediyoruz. Türkiye’de aşırı sağ değil, sosyal demokrasi sol yükseliyor.”

Özel, şu anda CHP‘nin AKP’den yüzde 7 oy ile önde olduğunu açıkladı. CHP’nin oy oranının yüzde 41 olduğunu belirten Özel şunları ifade etti:

“Erdoğan partisini kurduğu günden beri ilk kez 2. parti oldu. Yerel seçimlerde belediyelerin yüzde 65’ini kazandık. Şu anda yüzde 41 ile 7 puan önündeyiz.”

AVRUPALI SİYASETÇİLERİ AÇIK AÇIK ELEŞTİRDİ

Avrupa’dan demokrasiye daha güçlü destek isteyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin güçlü ordusunun Avrupa’nın bir parçası olarak da sizinle birlikte olmasını sağlayın ama bunu sadece Erdoğan‘la bir alver pazarlığıyla Erdoğan’ın ordusunu alıp Türkiye’deki antidemokratik uygulamaları görmemek, duymamak gibi bir şeyi asla yapmayın.

Bazı kardeş partilerimizin Erdoğan’la birtakım ilişkiler kurmak için bu belki de son 50 yılın en büyük hak ihlallerinin yaşandığı bir Avrupa ülkesinde yaşananlara mesafeli durmalarını anlamakta güçlük çekiyoruz.”

“TÜRKİYE’DE YAPILACAK SEÇİMLER REFERANDUM OLACAK”

Özgür Özel, Türkiye’nin önümüzdeki seçimlerinin bir referandum niteliğinde olduğunu söyledi:

“Türkiye’de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokrasi mi demokrasi mi? Otokratların bir arada olduğu koalisyonunun bir parçası olan Türkiye mi? Avrupa’nın bir parçası olan Türkiye mi?”

“KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA”

Konuşmasının sonunda hem Türkiye hem dünya için ortak mücadele çağrısı yapan Özel, sözlerini şu şekilde tamamladı: