Özgür Özel : Erdoğan TRÇ yanıtında safa yatmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli’nin TRÇ İttifakı çıkışını “takip edemediğini” söyleyen Erdoğan’a yönelik “Safa yatmış” ifadesini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 25 CHP’linin duruşması için gittiği Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel, daha önce açıkladığı gizl görüşme işinde Trump’ın kendisini doğruladığını vurgulayarak Trump ile görüşecek olan Erdoğan’a çağrıda bulunarak; “Canlı yayında Boeing siparişi vermesin, Trump’a ayar versin ben karşılayacağım” dedi. Özel, ayrıca Bahçeli’nin “TRÇ ittifakı” önerisine Erdoğan’ın “Doğrusu ben onu tam takip edemedim” yanıtı hakkında, “Safa yatmış, Devlet bey bu yanıttan çok memnun olmamıştır” dedi.

Dava sonrası Özel, davaya ilişkin Özgür Çelik için yapılmış yeni bir kumpas olduğuna işaret etti. Özel, “Polisler diyor ki ben bu kişileri tanımam, yaralanmadım, malıma zarar gelmedi… Özgür Çelik’i siyasetten yasaklamak için yapılmış bir yeni kumpasla karşı karşıyayız. Kendisi ile baş edemedikleri için yapıyorlar. Özgür Çelik ve arkadaşlarımız bugün yargılanmadı, yargıladılar. Özgür Çelik ve arkadaşlarımıza ceza vermeye kalkarlarsa kendi tarihlerine kara bir leke sürmüşler olur” dedi.

“Trump beni doğruladı”

Özel, 18 Eylül’de yaptığı konuşmada Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın oğluyla İstanbul’da gizli bir görüşme yaptığını söylemiş Erdoğan, “Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor” açıklamasında bulunmuştu. Özel Erdoğan’a yanıt olarak, “Bu ayıplı ifadeler bunları yapmamak lazım. Maksadına bakarsan Trump beni doğruladı Erdoğan böyle diyorsa onu yalanlamış oluyor” ifadelerini kullandı.

“Trump’a ayarı versin, ben karşılayacağım”

Özel, Trump ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak; “Gazze’de akan kanı durdurmaya gidecek olsa uğurlamaya giderdim. Türkiye’deki anti-demokratik süreç için Trump’tan besleniyor ve zulme susuyor. Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump’a ‘sen Netanyahu’ya nasıl kahraman dersin? o bir soykırımcı’ Ankara’ya geldiğinde ben karşılayacağım. Trump’a ayarı versin, Özgür Özel Esenboğa dönüşü Erdoğan’ı karşılayacak, elini sıkacak. Hadi bakalım, hodri meydan!” dedi.

TRÇ yanıtında “safa yatmış”

Özel, bir basın mensubunun Bahçeli’nin TRÇ (Türkiye-Rusya-Çin) ittifakı çıkışı hakkında Erdoğan’ın kullandığı, ifadeleri sorması üzerine Özel, “Safa yatmış” yorumunda bulundu.

Özel, şunları söyledi: “‘Safa yatmış’ diyeyim. Bahçeli diyor ki biz bu taraftan kopalım diyor, Erdoğan takip edemiyor öyle mi? Erdoğan, cıva gibi bunu diyerek safa yatmış. Ama Devlet bey bu yanıttan çok memnun olmamıştır, diye düşünüyorum.”

