Özgür Özel Hakkında 7 fezleke birden! 18 dokunulmazlık dosyası Meclis’te

CHP Genel Başkanı Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın da aralarında olduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası TBMM’ye sunuldu. Bunlar arasında Özel’e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

TBMM Başkanlığı’na aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir’in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu. ÖZGÜR ÖZEL’E AİT 7 DOSYA VAR TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyon’a sevk edilen isimler şöyle: CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş

CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat