Özgür Özel Hakkında 7 fezleke birden! 18 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
TÜRKİYE

Özgür Özel Hakkında 7 fezleke birden! 18 dokunulmazlık dosyası Meclis’te

Açık Gazete
Açık Gazete
CHP Genel Başkanı Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın da aralarında olduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası TBMM’ye sunuldu. Bunlar arasında Özel’e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

TBMM Başkanlığı’na aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir’in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Özgür Özel Hakkında 7 fezleke birden! 18 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

ÖZGÜR ÖZEL’E AİT 7 DOSYA VAR

TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyon’a sevk edilen isimler şöyle:

  • CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
  • TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş
  • CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir
  • CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan
  • CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale
  • İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
  • CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
  • TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil
  • İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
  • CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
  • CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

 

İlgili yazılar

