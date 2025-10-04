Özgür Özel o fotoğrafları yorumladı

CHP lideri Özgür Özel partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme toplantısında konuşma yaptı. TBMM açılış resepsiyonundaki tartışmalı fotoğraflar hakkında konuşan Özel, “Partilerin liderlerine yapılan bir davete icabet etmiş sayın liderlere yapılan tüm haksız saldırılardan büyük bir üzüntü duyduğumuzu açıkça ifade etmek isterim” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bolu’daki TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Meclis’in yeni dönem açılışına katılmama kararlarına yönelik konuşan Özel, “Sayın Erdoğan bunun milli iradeye saygısızlık olduğunu söyleyecek kadar paniğe kapıldı. Bunun propagandasını yapmak için gayret sarf etti, her metninin içinde ‘CHP, Meclis’e saygısızlık yaptı’ dedi. Kaybettiği ilk seçimden sonra bindiği demokrasi treninden kimin indiğini millet görüyor” dedi.

Özel, “Artık sokakta da güçlüyüz ve gitgide güçleniyoruz. Millet yüzünü CHP’ye döndü. Çünkü millet bizi yanında görüyor. Artık millet seçimde yüz dönüp sonra sırt dönenler yerine derdiyle dertlenenleri görüyor. Bu yüzden CHP kazandığı seçimin akşamında kazanan millettir dedik. İddia ediyorum dünya tarihinin en uzun soluklu seçim kampanyası yapıyoruz. 1000 günlük bir kampanya içindeyiz. Bir gün Meclis’e gelmedik etkisini gördünüz. Erdoğan bunun anti propagandasını yaparken millet iradesini hatırladı” değerlendirmesinde bulundu.

“CHP’li belediyeler başarısız olsun diye kendilerini ne hale soktuklarını millet görüyor” diyen Özel, “Çıkmayan turplar, delillenidirilmeyen soruşturmaları, her sabah söyledikleri yalanları millet görüyor. Ankara’yı parsel parsel sattım diyeni, metal yorgunluğu şifresi ile istifa ettirdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına açılmadan soruşturmayı, kendisinden sonra gelen milletin gönlüne giren birisine atmaya çalıştıkları iftiralarla soruşturma açılmasını millet görüyor” dedi.

“Ahlaki ve psikolojik üstünlük CHP’dedir” diyen Özel, “CHP nereden güç alması gerekiyorsa oradan güç alıyor. Milletimizin yanındayız, milletin seçtiklerinin sonuna kadar arkasındayız” dedi.

“MURAT ÇALIK HASTANE RAPORUNA RAĞMEN İÇERDE TUTULUYOR”

Tutuklu belediye başkanlarına ilişkin de konuşan Özel, “CHP’nin belediye başkanları hapistedir. Murat Çalık hastane raporuna rağmen içerde tutuluyor. Muhittin Böcek günde 14 ilaç içerek bir hücrede tutuluyor. Hasta tutuklular ve hükümlüler birilerinin gönlü olana kadar cezaevlerinde tutuluyor. Bir yandan da CHP’li belediyelere ya hapishaneye atıl ya da AKP’ye katıl diye şantaj yapılıyor. Korkanlar katılıyor ama buna karşı direnen, eşine sıra bize geliyor çocuklar size emanet diyenler var. Bu sözleri duydum cezaevinde. Bu zorlu süreçte bunu yaşayan tüm arkadaşlarımın teker teker alınlarından öpüyorum” açıklamasında bulundu.

“ABD’DE ARADIĞI MEŞRUİYETİ MECLİS’TE BULMASINA İZİN VERMEMEK İÇİN BİR TUTUM İÇİNDE BULUNDUK”

Özel’in konuşmasında, “İstanbul’da bir Asliye Hukuk mahkemesi ayarlanmış. o mahkemeden adli tatilin bittiği gün kayyum kararı çıkartıp, oradan CHP Genel Merkezi’ne yürüyen, bu partiyi kongrelerini yapamaz duruma getirmeye çalışan bir hedef olarak belirlediler.

Hukukçularımız her düşmanca saldırıya karşı akıllıca bir tavır yürüttü. Her gün gün gün planlandı. Bu saldırıyı yapan kötü aklın bu örgütte yalnız kalacağına inanıyorduk. Ve buna uygun cevabı verdik. İstanbul’da geçmişte yarı yarıya bölünmüş delegeler bir önceki seçimde oy vermedikleri Özgür Çelik’e imza yolladılar. Bir önceki seçimde 330 oy olan başkana 540 kişi bu partiyi AKP’ye bırakmayız dediler. Bu darbeyi planlayanlar bizim gözümüzde artık meşru muhatap değildir. Nasıl gerekiyorsa öyle davranacağız. Savaş ilanı olarak kabul ediyorum demiştim o şekilde davranacağımızı söyledik. Darbecilerin gelip sadece o gündemde bir açılış konuşması yapacağı ve karşısında tüm Meclis’i bulacağı bir günde onun karşısına geçip oturmadık. Onun yaptığı konuşmayı dinlemeden ABD’de aradığı meşruiyeti Meclis’te bulmasına izin vermemek için bir tutum içinde bulunduk.”mecliste-samimi-gorusme-jvea.webp

ÖZEL O FOTOĞRAFLAR HAKKINDA KONUŞTU

Meclis açılışındaki tartışmalı fotoğraflar hakkında da konuşan Özel, “Biz CHP olarak bulunmamız gereken yerde bulunduk. 1 Ekim’de bir gün bizim Meclis’te olmamamızın iktidar partisinde nasıl bir davranışa ittiğini bütün milletimiz gördü. Meclis Başkanı eliyle ağzıyla… Partilerin liderlerine yapılan bir davete icabet etmiş sayın liderlere yapılan tüm haksız saldırılardan büyük bir üzüntü duyduğumuzu açıkça ifade etmek isterim. Ancak orada yapılanın içeride bulundurulan tek kamera ve fotoğraf ekibi varken, özenle seçilmiş en insani gülüşlerin duruşların hepimizin başına gelebilecek talihsiz bakışların özellikle kimler tarafından seçildiğini kimlerin paylaştığını bunun cumhurbaşkanlığı fotoğraf servisinin ne özenle yaptığını hep birlikte gördük takip ettik” dedi. Özel, “Bu büyük haksızlığa bu büyük linçe kim katkı sağlıyorsa buna bir an önce son verilmesi gerektiğini büyük bir samimiyetle söylüyorum” dedi.

