Özgür Özel Silivri’den “Fetret Devri”ni yanıtladı

Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fetret Devri” benzetmesine tepki gösterdi, “Kendine güveniyorsa hodri meydan” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, hukuksuz tutuklamalara tepki göstererek iktidarın muhalefeti susturmaya çalıştığını söyledi.

Özel, konuşmasında TİP Milletvekili Can Atalay ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a da değinerek, “Yanardağ dört kez cezaevine atılmış bir gazeteci. Bu tablo, hukukun siyasallaştığının açık göstergesidir” dedi.

“Amaç muhalefetin sesini kısmak” diyen Özel, TELE1’e kayyum atanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. İktidarın basın özgürlüğünü hedef aldığını söyleyen Özel, “Demokratik muhalefetin susturulmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında da konuşan Özel, belediye müteahhitlerine baskı yapıldığını öne sürdü. “Hakan’a iftira atmazsanız alacaklarınızı ödemem’ diyen bir rezaletle karşı karşıyayız” diyerek, yargı makamlarını göreve çağırdı.

İBB’ye yönelik “casusluk” iddialarını da reddeden Özel, “Bulut sisteminde veri tutulmasına ‘yurtdışına veri gitti’ diyorlar. Bu hem bilgisizlik hem kötü niyettir. Ekrem İmamoğlu’na ‘casus’ diyenler, kendi partililerini aynı suçlamalardan nasıl kurtaracaklar, düşünsünler” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’un bir kez daha Fetret Devri yaşamasına razı olmadıkları” yönündeki sözlerine de yanıt veren Özel, “İstanbul’u kimin yöneteceğine İstanbullu karar verir. Demokrasi tokadını yediler. Kendine güveniyorsa hodri meydan, seçimleri yenileyelim” diye konuştu.

Özel ayrıca, Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası ve Gebze’de çöken bina hakkında da açıklama yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un görevde olmasını eleştirerek “Sorumlular hakkında hâlâ işlem yapılmıyor” dedi.

Bu habere emoji ile tepki ver