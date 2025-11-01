HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEÖzgür Özel Silivri’den "Fetret Devri"ni yanıtladı
TÜRKİYE

Özgür Özel Silivri’den “Fetret Devri”ni yanıtladı

Açık Gazete
Açık Gazete

Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fetret Devri” benzetmesine tepki gösterdi, “Kendine güveniyorsa hodri meydan” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, hukuksuz tutuklamalara tepki göstererek iktidarın muhalefeti susturmaya çalıştığını söyledi.

Özel, konuşmasında TİP Milletvekili Can Atalay ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a da değinerek, “Yanardağ dört kez cezaevine atılmış bir gazeteci. Bu tablo, hukukun siyasallaştığının açık göstergesidir” dedi.

Özgür Özel ve Erdoğan
Özgür Özel ve Erdoğan

“Amaç muhalefetin sesini kısmak” diyen Özel, TELE1’e kayyum atanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. İktidarın basın özgürlüğünü hedef aldığını söyleyen Özel, “Demokratik muhalefetin susturulmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında da konuşan Özel, belediye müteahhitlerine baskı yapıldığını öne sürdü. “Hakan’a iftira atmazsanız alacaklarınızı ödemem’ diyen bir rezaletle karşı karşıyayız” diyerek, yargı makamlarını göreve çağırdı.

İBB’ye yönelik “casusluk” iddialarını da reddeden Özel, “Bulut sisteminde veri tutulmasına ‘yurtdışına veri gitti’ diyorlar. Bu hem bilgisizlik hem kötü niyettir. Ekrem İmamoğlu’na ‘casus’ diyenler, kendi partililerini aynı suçlamalardan nasıl kurtaracaklar, düşünsünler” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’un bir kez daha Fetret Devri yaşamasına razı olmadıkları” yönündeki sözlerine de yanıt veren Özel, “İstanbul’u kimin yöneteceğine İstanbullu karar verir. Demokrasi tokadını yediler. Kendine güveniyorsa hodri meydan, seçimleri yenileyelim” diye konuştu.

Özel ayrıca, Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası ve Gebze’de çöken bina hakkında da açıklama yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un görevde olmasını eleştirerek “Sorumlular hakkında hâlâ işlem yapılmıyor” dedi.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Hüküm devletin, tasarruf işgalcinin!
Sonraki haber
Altın Portakal’da Tavşan İmparatorluğu’na 7 ödül

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

1 milyondan fazla çocuk okula sosyal yardımla gidebiliyor

TÜRKİYE
Okan Yücel / DW  - Türkiye'de 1 milyondan fazla...

Altın Portakal’da Tavşan İmparatorluğu’na 7 ödül

TÜRKİYE
62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Tavşan İmparatorluğu, En...

Hüküm devletin, tasarruf işgalcinin!

Yusuf Yavuz
YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE - Sayıştay’ın Çevre, Şehircilik...

149 hakemin lisansı iptal ediliyor

TÜRKİYE
PFDK, bahis oynamakla suçlanan 149 hakeme 8 aydan 1...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.