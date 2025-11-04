Özgür Özel’den Tufan Erhürman’a kutlama ziyareti

KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümünde resmi törenlere katılacak olan Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’a kutlama ziyaretinde de bulunacak.

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanarak kurultay hazırlıklarını, parti programını ve CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonları değerlendirdi. Özel’in 15 Kasım’da KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacağı belirtildi.

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde dün toplandı. MYK’da; 39’uncu Olağan Kurultay hazırlıkları, program çalışmaları, 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik olarak bugün görülen ceza davası, Meclis’te kurulan komisyonun çalışmaları, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li belediye başkanlarına yönelik düzenlenen operasyonlar, mitingler ve anketler ele alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım’da KKTC’ye gidecek. KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenecek resmi törenlere katılacak Özel, son genel seçimleri kazanarak KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak.

