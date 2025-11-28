HABER ARA
Papa için İznik’e giden Ağca ilçeden çıkarıldı

Papa 14. Leo ile görüşmek için İznik’e giden Mehmet Ali Ağca, dün akşam saatlerinde polis eşliğinde ilçeden çıkarıldı.

Vatikan’da 1981 yılında Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ile görüşmek için Bursa’nın İznik ilçesine gitti. Gün içinde Ayasofya Camisi’ni ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağca, Papa’nın ilçeye gelmesinden kısa süre önce polis eşliğinde İznik’ten çıkarıldı.

Serbestiyet’in Bursa merkezli sosyal medya hesabına dayandırdığı bilgiye göre Ağca, dün akşam saatlerinde polis nezaretinde ilçeden uzaklaştırıldı. Ağca, gün boyunca yaptığı açıklamalarda İznik’in Katolik tarihinde taşıdığı öneme dikkat çekerek Papa 14. Leo’ya “Hoş geldin” mesajı verdi.

Papa’nın ziyareti öncesi ilçede güvenlik tedbirleri artırıldı. İznik’in giriş ve çıkış noktalarında polis kontrolleri sıklaştırılırken, yaklaşık 50 ekip ve 200’e yakın personelin görev aldığı denetimlerde araçlar durdurularak kimlik kontrolleri yapıldı.

İlçede yaya ve motorize devriyelerin de aralıksız sürdüğü belirtildi. Yetkililer, ziyaret boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

