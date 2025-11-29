Papa İstanbul’da Sultanahmet’i ziyaret etti, Bartholomeos’la görüştü

Papa 14. Leo Türkiye programının üçüncü gününe Sultanahmet Camisi ziyaretiyle başladı. Sabah erken saatlerden itibaren ziyaret için bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Dün gece kaldığı Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’nden tarihi yarımadaya giden Papa 14. Leo’yu Sultanahmet Camisi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy karşıladı.

Ziyaret sırasında caminin müezzini Aşgın Musa Tunca, Papa’ya cami hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Papa Fatih’teki Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen dini törene katıldı.

14. Leo, daha sonra Bartholomeo ile Fener Rum Patrikhanesi’ne geçerek ortak bir bildiri imzalayacak.

Papa’nın İstanbul’da bugünkü programının Volkswagen Arena’da düzenlenecek ayinle sonlanması planlanıyor.

MHP ZİYARETE TEPKİLİ

MHP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından karşılanan Papa’ya çok sert tepki gösterdi. MHP, Papa’nın dini ve tarihi ayrıştırmalar ile hareket ettiğini planlı bir şov yaptığını savundu.

MHP’nin önde gelen ismi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakınlığı ile tanınan Semih Yalçın, X hesabındaki paylaşımında, “Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir” dedi.

Yalçın, Bahçeli’nin de ATV dizisinde yayımlanan Kuruluş Orhan dizisinin senaristi Mehmet Bozdağ’ı aradığını da Papa’ya verdiği tepki mesajında belirtti.

Papa’dan Sultanahmet Camii’ne ziyaret! Ayakkabı detayı dikkat çekti Papa’dan Sultanahmet Camii’ne ziyaret! Ayakkabı detayı dikkat çekti

Dizinin de Bahçeli tarafından izlenilmesi tavsiyesini veren Yalçın şunları dile getirdi:

“Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir.

Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir.

Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.

Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir.

Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.”

Bu habere emoji ile tepki ver