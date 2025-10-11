15.1 C
Schengen bölgesine girişlerde pasaport dönemi sona eriyor. Avrupa Birliği, 12 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES) ile Schengen sınırlarında artık parmak izi ve yüz tanıma verilerini toplayacak. Bu uygulama ile seyahat süreleri otomatik olarak izlenecek. Pasaport damgalama dönemi ise 2026 baharında sona erecek.

AB ülkeleri, Schengen Bölgesi’ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’ni (EES) 12 Ekim’de uygulamaya başlayacak.

AB’ye kimlerin girebileceği ve ne kadar süre kalabileceği konusunda kurallar değişmedi.

Ancak yeni sistem, ziyaretçilerin Schengen bölgesi içindeki sınır geçişlerini biyometrik veriler aracılığıyla takip edecek.

EES NEDİR?
EES, AB vatandaşı olmayan kişilerin Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarında biyometrik verilerini toplayacak.

Bu bölge, Güney Kıbrıs ve İrlanda hariç tüm AB ülkeleri ile İsviçre, İzlanda ve Norveç’i kapsıyor.

Ziyaretçiler, tıpkı ABD’ye girişte olduğu gibi, AB’ye girerken ve çıkarken parmak izi verecek.

Bu uygulama, yasa dışı sınır geçişlerini azaltmayı ve ziyaretçilerin izin verilen süreden fazla kalmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

AB vatandaşı olmayan kişiler, Schengen bölgesinde her 180 günün yalnızca 90 gününü geçirebiliyor.

