PKK,Kandil’de düzenlediği basın toplantısıyla “süreci ikinci bir aşamaya taşıyabilmek amacıyla” Türkiye’deki tüm güçlerini ‘Medya Savunma Alanları’na çekmeye başladıklarını açıkladı ve “demokratik entegrasyon yasalarının” gecikmeden çıkarılmasını istedi.

PKK’nin güçlerini Türkiye’den çekme kararının ardından AKP’den yapılan açıklamalarda, “Maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz” denildi.

“Özel yasalar istiyoruz, af değil”

PKK’nin “süreci ikinci aşamaya taşımak için” Türkiye’deki güçlerini geri çekmeye başladığını açıklamasının ardından soruları yanıtlayan Sabri Ok, “Özel yasalar istiyoruz, herhangi bir af değil” dedi.

“Bir eşiği daha geride bıraktık”

‘Süreci ikinci aşamaya taşımak için Türkiye’den çekiliyoruz’

5-7 Mayıs’taki 12. kongresinde fesih ve silah bırakma kararı alan PKK, “süreci ikinci bir aşamaya taşıyabilmek amacıyla” Türkiye’deki tüm güçlerini geri çekmeye başladıklarını duyurdu.

