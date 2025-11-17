HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEPKK, Zap'tan çekildi
TÜRKİYE

PKK, Zap’tan çekildi

Açık Gazete
Açık Gazete

PKK, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinden çatışma riskini ortadan kaldırmak için çekildiğini duyurdu. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında daha önce Türkiye’den çekilme kararı alan örgüt, yeni bir adım daha attı. Açıklamada, “Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne hizmet edeceği inancındayız.” denildi.

Türkiye’den tamamen çekildiğini açıklayan PKK’nın, Türkiye sınırları ile sınırlara yakın bölgedeki birçok noktayı boşaltacağı belirtiliyordu.

Örgütün, 26 Ekim 2025 tarihli çekilme açıklamasındaki “Sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır” ifadesi dikkat çekmişti. Bu ifadenin, örgütün Zap ve Metina kampları ile bölgedeki mağaraları terk edeceği anlamına geldiği anlaşılmıştı.

Bu bölgeler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geniş çaplı operasyonları sürdürdüğü alanları da kapsıyor. Pençe serisi operasyonlarda, bölgedeki yüzlerce mağara ve barınma noktası hedef alındı. Pençe serisi operasyonlarda, genel hatlarıyla, önce Hakurk bölgesi hedeflendi. 2019 yılı Temmuz ayındaki Pençe-2 operasyonuyla, toplam 433 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, Pençe-3 operasyonu, Sinat-Haftanin bölgesinde yürütüldü.

Örgütün tamamen terk edeceği Zap ile önümüzdeki günlerde çekilmesi beklenen Metina kamp alanı, uzun süredir eylemleri için önemli bir barınma noktasıydı.

Doç. Dr. Murat Aslan TSK’nın bulunduğu Metina bölgesinin önemini ve Türk askerinin neden bu bölgede konuşlandığını ntv.com.tr’ye şöyle anlatmıştı:

“-Metina Dağı bir blok şeklinde Zap uzanımıyla beraber Zap nehrinden başlayarak hudutlarımızın hemen güneyinde doğu ve batı uzanımında yer alır. Dolayısıyla hudutlarımıza paralel bir yapıda.

-Bu bölgedeki terörist varlığı Türk hududundaki köyleri, karakolları tehdit eder. Eğer Metina, teröristler tarafından kontrol edilirse Türkiye’ye sızmaları ve de gözlemeleri kolay olur.

-Metina’yı iki ayrı boyutta incelemek lazım. Bir tanesi Metina’nın kuzey bölgesi, burada Kani Masi öne çıkar. Bu bölge toprağın olmadığı kayalık, taşlık bir bölge. Bu bölgeye girdiğinizde kaybolursunuz. Ayrıca bu bölgede doğal kayalar arasında labirent gibi geçişler yapılabilecek tüneller var. Metina’nın kuzey kesmine bakarsanız Amediye çukuru buranın da güneyinde Gara Dağı bulunur.” NTV

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
ANAYASA TARTIŞMASI

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

ANAYASA TARTIŞMASI

KÖŞE YAZILARI
Anayasa tartışmasının hızlandığı, daha doğrusu hızlandırıldığı günümüzde, ülkemizin bir...

Londra dünyanın en iyi şehri…

KÖŞE YAZILARI
Resonance tarafından Ipsos iş birliğiyle hazırlanan “2026 Dünyanın En...

Netanyahu üzerinde baskı artıyor

DÜNYA
Türkiye'nin de destek verdiği Trump'ın BMGK'da görüşülecek Gazze planındaki...

Adalet Bakanlığı: Şule Çet cinayeti hükümlüsü tahliye edilmedi

TÜRKİYE
Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018'de cinsel...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.