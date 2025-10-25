PKK’dan “büyük adım” iddiası

PKK’nın liderleri Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda ‘tarihi’ bir adım atacağı öne sürüldü.

Süreç devam ederken de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısının esas olduğunu ve buna Suriye’deki PKK unsurlarının da uyması gerektiğini söyledi.

TARİHİ ADIM ATILACAĞI SÖYLENDİ

Bahçeli, gerekirse Öcalan’ın çağrısını 27 Şubat’takini esas olması ile genişletebileceğini de söyledi.

İlke TV’nin haberine göre; PKK, yeni bir adım atacak. Bu adımın da ‘Tarihi’ nitelikte olduğu iddia edildi. Karar yarın (26 Ekim) duyurulacak. PKK’nın atacağım adımlarda konuşulmaya başlandı. Örgüt iddiaya göre Türkiye’den tamamen çekilip feshi sürecinin devamı için bir adım atacak.

