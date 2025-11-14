Prof. Dr. Ahmet Ercan : Buralardan ev almayın, kiralamayın bile!

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, Türkiye’nin en riskli zeminlerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Sulak ve gevşek tarım alanlarına dikilen yüksek katlı binaların büyük tehlike oluşturduğunu belirten Ercan, “Bu bölgelerden ev almayın, kiralamayın” diyerek riskli ilçeleri tek tek açıkladı.

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin farklı bölgelerinde zemini riskli olan ilçeleri tek tek sıralayarak vatandaşları uyardı. Sulak ve tarım arazisi üzerine yapılan yüksek katlı binaların depremde büyük tehlike yarattığını belirten Ercan, “Lütfen bu bölgelerde konut satın almayın, kiralamayın” dedi.

Prof. Dr. Ercan, verimli tarım alanları ve gevşek-sulak zeminlerin deprem sırasında sarsıntıyı üç ila beş kat büyüttüğünü belirtti. Ercan, “Bu tür zeminlere dikilen çok katlı yapılar deprem dalgalarını küçültmek yerine büyütür. Yapı rezonansa girerek aşırı şekilde çalkalanır ve dayanımı zayıf olanlar göçebilir” açıklamasında bulundu.

Ercan, zemin sıvılaşması, sarsıntı büyütme ve yapı rezonansı riski taşıyan ilçeleri tek tek sıraladı. Listenin İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin en yoğun bölgelerini de kapsaması dikkat çekti. İŞte Ercan’ın listesi:

İzmir – Tire

İzmir – Ödemiş

İzmir – Torbalı

Aydın – Efeler

Manisa – Merkez

Manisa – Turgutlu

İzmir – Kemalpaşa

İzmir – Bayraklı

İzmir – Bornova Ovası

İzmir – Menemen Ovası

İzmir – İnciraltı

İzmir – Bostanlı

İzmir – Alaybey

İzmir – Mavişehir

İzmir – Çiğli

Balıkesir – Merkez

Afyonkarahisar – Merkez

Kocaeli – İzmit

İstanbul – Ataköy

İstanbul – Yeşilköy

İstanbul – Haramidere

İstanbul – Yeşilyurt

İstanbul – Avcılar

İstanbul – Büyükçekmece

İstanbul – Beylikdüzü

İstanbul – Pınarkent

İstanbul – Gürpınar

İstanbul – Esenyurt

İstanbul – Küçükçekmece

İstanbul – Kağıthane

İstanbul – Zeytinburnu

İstanbul – Tuzla Sahil

Kocaeli – Gölcük

Düzce – Merkez

Düzce – Kaynaşlı

Bolu – Merkez

Sakarya – Adapazarı

Tekirdağ – Merkez

Balıkesir – Bandırma

Yalova – Merkez

Adana – Merkez

Adana – Çukurova

Adana – Ceyhan

Mersin – Merkez

Erzincan – Merkez

Tokat – Merkez

Amasya – Merkez

Bursa – Nilüfer

Bursa – Osmangazi

Bursa – Yıldırım

Muğla – Fethiye

