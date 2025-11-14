Prof. Dr. Ahmet Ercan : Buralardan ev almayın, kiralamayın bile!

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, Türkiye’nin en riskli zeminlerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Sulak ve gevşek tarım alanlarına dikilen yüksek katlı binaların büyük tehlike oluşturduğunu belirten Ercan, “Bu bölgelerden ev almayın, kiralamayın” diyerek riskli ilçeleri tek tek açıkladı.
Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin farklı bölgelerinde zemini riskli olan ilçeleri tek tek sıralayarak vatandaşları uyardı. Sulak ve tarım arazisi üzerine yapılan yüksek katlı binaların depremde büyük tehlike yarattığını belirten Ercan, “Lütfen bu bölgelerde konut satın almayın, kiralamayın” dedi.
Prof. Dr. Ercan, verimli tarım alanları ve gevşek-sulak zeminlerin deprem sırasında sarsıntıyı üç ila beş kat büyüttüğünü belirtti. Ercan, “Bu tür zeminlere dikilen çok katlı yapılar deprem dalgalarını küçültmek yerine büyütür. Yapı rezonansa girerek aşırı şekilde çalkalanır ve dayanımı zayıf olanlar göçebilir” açıklamasında bulundu.
Ercan, zemin sıvılaşması, sarsıntı büyütme ve yapı rezonansı riski taşıyan ilçeleri tek tek sıraladı. Listenin İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin en yoğun bölgelerini de kapsaması dikkat çekti. İŞte Ercan’ın listesi:
- İzmir – Tire
- İzmir – Ödemiş
- İzmir – Torbalı
- Aydın – Efeler
- Manisa – Merkez
- Manisa – Turgutlu
- İzmir – Kemalpaşa
- İzmir – Bayraklı
- İzmir – Bornova Ovası
- İzmir – Menemen Ovası
- İzmir – İnciraltı
- İzmir – Bostanlı
- İzmir – Alaybey
- İzmir – Mavişehir
- İzmir – Çiğli
- Balıkesir – Merkez
- Afyonkarahisar – Merkez
- Kocaeli – İzmit
- İstanbul – Ataköy
- İstanbul – Yeşilköy
- İstanbul – Haramidere
- İstanbul – Yeşilyurt
- İstanbul – Avcılar
- İstanbul – Büyükçekmece
- İstanbul – Beylikdüzü
- İstanbul – Pınarkent
- İstanbul – Gürpınar
- İstanbul – Esenyurt
- İstanbul – Küçükçekmece
- İstanbul – Kağıthane
- İstanbul – Zeytinburnu
- İstanbul – Tuzla Sahil
- Kocaeli – Gölcük
- Düzce – Merkez
- Düzce – Kaynaşlı
- Bolu – Merkez
- Sakarya – Adapazarı
- Tekirdağ – Merkez
- Balıkesir – Bandırma
- Yalova – Merkez
- Adana – Merkez
- Adana – Çukurova
- Adana – Ceyhan
- Mersin – Merkez
- Erzincan – Merkez
- Tokat – Merkez
- Amasya – Merkez
- Bursa – Nilüfer
- Bursa – Osmangazi
- Bursa – Yıldırım
- Muğla – Fethiye
