Şanlıurfa’da inşaatta göçük: İşçiler enkaz altından çıkarıldı

Şanlıurfa Haliliye’de bir inşaatta göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan işçiler kurtarıldı, 1 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde, bir inşaatta meydana gelen göçükte 6 işçi enkaz altında kaldı. Olay sırasında beton dökümü yapıldığı, tablanın aniden çökmesiyle işçilerin molozların altında kaldığı belirtildi.

Göçüğün ardından bölgeye çok sayıda mahalle sakini gitti. Yardım ekiplerinin ve mahallelinin yoğun çabasıyla tüm işçiler enkaz altından çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre işçilerden birinin durumunun ağır, iki işçinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı işçilere müdahale ederken, göçüğün nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. EVRENSEL

