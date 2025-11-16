HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEŞanlıurfa'da inşaatta göçük: İşçiler enkaz altından çıkarıldı
TÜRKİYE

Şanlıurfa’da inşaatta göçük: İşçiler enkaz altından çıkarıldı

Açık Gazete
Açık Gazete

Şanlıurfa Haliliye’de bir inşaatta göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan işçiler kurtarıldı, 1 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde, bir inşaatta meydana gelen göçükte 6 işçi enkaz altında kaldı. Olay sırasında beton dökümü yapıldığı, tablanın aniden çökmesiyle işçilerin molozların altında kaldığı belirtildi.

Göçüğün ardından bölgeye çok sayıda mahalle sakini gitti. Yardım ekiplerinin ve mahallelinin yoğun çabasıyla tüm işçiler enkaz altından çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre işçilerden birinin durumunun ağır, iki işçinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı işçilere müdahale ederken, göçüğün nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. EVRENSEL

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Kimlik gibi kredi kartlarına da çip takılacak

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Kimlik gibi kredi kartlarına da çip takılacak

TÜRKİYE
Mobil bankacılıkta yeni dönem! Para transferi zorlaşacak: Kimlik gibi...

A Milli Takım’ın olası play-off rakipleri belli oldu

DÜNYA
Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde eden A...

Zehirlenmede gözler kumpirciden otele çevrildi

TÜRKİYE
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitiren anne ile iki...

Tüketilen Bir Kuşağın Sessiz Çığlığı

KÖŞE YAZILARI
Haberlere bakıyorum; yandaş, candaş, muhalif ya da değil… Hepsinin...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.