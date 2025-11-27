Saraçhane eylemleri: 8 gazeteci ve 4 avukat beraat etti

Saraçhane’deki protestoları takip ederken gözaltına alınan ve haklarında 3 yıla kadar hapis cezası istenen 8 gazeteci ve 4 avukat beraat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip ederken gözaltına alınan ve 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan 8 gazeteci ile 4 avukat hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane’de düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan gazeteciler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Hayri Tunç, Gökhan Kam, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Emre Orman ve Zeynep Kuray ile avukatlar Deniz Demirdöğen, Mine Erdost, Aziz Can Cengiz ve Baran Nevcanoğlu hakkında, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verdi.

Bugün esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, “sanıkların gösterilere katıldıklarının anlaşıldığı ancak sanıkların gösterilere katılma eylemi dışında, gösterilerde şiddet içeren bir unsurun mevcut olmadığını” vurgulayarak bütün sanıkların beraatini talep etti. Mahkeme de mütalaaya uygun şekilde beraat kararı verdi.

Davanın geçmişi

19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından İstanbul’da kitlesel protestolar başlamış, protestoların merkezi İBB binasının bulunduğu Saraçhane olmuştu. Buradaki eylemlere katılan yüzlerce protestocu gözaltına alınmıştı.

AFP haber ajansı muhabiri Yasin Akgül, Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabiri Bülent Kılıç, muhabir Zeynep Kuray, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, muhabir Hayri Tunç ve serbest gazeteci Emre Orman da “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla 24 Mart sabahı gözaltına alınıp 25 Mart’ta tutuklanmış, itiraz üzerine 27 Mart’ta tahliye edilmişlerdi.

Aralarında bugün beraat eden gazeteciler ve avukatların da bulunduğu 189 kişi hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 18 Nisan’da 62. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve 99 kişinin yargılandığı duruşmada, gazetecilerin ve 4 avukatın dosyaları ayrıldı.

Dosya ayrıldıktan sonraki ilk duruşma 24 Ekim’de yapılmış, dosya esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmiş ve karar duruşması için bugüne tarih verilmişti. DW