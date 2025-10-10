Savcılığın gözü Mansur Yavaş’ta

Erdoğan karşısında İmamoğlu’nun ardından aday olabilecek ikinci isim olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yargının hedefinde.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürüne soruşturma açmak için izin istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarıyla ABB’de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı ileri sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen belediye görevlileri çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrolle bırakılmıştı.