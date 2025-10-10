17.3 C
İstanbul
Cuma, Ekim 10, 2025
spot_img
Ana SayfaTÜRKİYESavcılığın gözü Mansur Yavaş’ta
TÜRKİYE

Savcılığın gözü Mansur Yavaş’ta

acikgazete
acikgazete

Erdoğan karşısında İmamoğlu’nun ardından aday olabilecek ikinci isim olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yargının hedefinde.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürüne soruşturma açmak için izin istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarıyla ABB’de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı ileri sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen belediye görevlileri çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrolle bırakılmıştı.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  EMEP'in, Erdoğan'ın beğendiği Gazze Barış Planı yorumu: Barbarlığın devamı
Önceki haber
İsrail ordusu şimdilik sarı hatta

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

İsrail ordusu şimdilik sarı hatta

DÜNYA
Gazze'de barış planının ilk aşaması, İsrail ve Hamas tarafından...

Nobel Barış Ödülü Venezuelalı siyasetçiye. Trump avucunu yaladı!

DÜNYA
2025 Nobel Barış Ödülü Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado'ya...

Cesur bir oyun: Anahtar Deliğinden Gişeye Bakan Üç Kişi ve Sonat

TÜRKİYE
Zamanın Boşluğunda... İsmail Cem Özkan - Dünyanın krizler, savaşlar ve...

Gazeteci Şardan: Araması bulunan zanlı nasıl yakalanamadı?

TÜRKİYE
Gazeteci Tolga Şardan Sinan Ateş davası sanıklarından MHP’li Avukat...

İletişim

© 2025 AÇIK GAZETE