Seçil Erzan’a 102 yıl hapis cezası verildi

Yüksek kârlı fon vaadiyle Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimleri dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada karar çıktı. Erzan’a 102 yıl hapis cezası verildi.

Yüksek kârlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen eski banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Erzan’ın 102 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek, hükümle birlikte tutukluluğunun devamına karar verdi. Erzan ile birlikte sekiz sanığın yargılandığı davada, banka eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Bir önceki celsede esas hakkında mütalaasını sunan savcı, sanık Seçil Erzan’ın bazı müştekilere karşı “dolandırıcılık”, Fatih Terim’e yönelik de “güveni kötüye kullanma” ve “özel belgede sahtecilik” suçundan 50 yıl 6 aydan 342 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Taraf avukatları ise esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istemişti.

Duruşmada taraf avukatları ve sanıkların mütalaaya karşı beyanları dinlendi. Savunmasında tüm suçlamaları reddeden Erzan, “Mehmet Şimşek’in yeğeni Emirhan diye bir adam varmış, eğer imza atmazsam bankayı yakacakmış… Beni böyle tehdit ettiler. Başkasının imzasını taklit ettirdiler bana” iddiasında bulunarak savunmasına şöyle devam etti:

“Sonra bir adam geldi, beden eğitimi öğretmeniymiş. Emirhan’ı tanıdığını söyleyerek benden belge istedi. O gün bankada elektrik kesildi. Bana inanmıyordu, telefonda Emirhan’la konuşuyordu. Ben sistem falan kurmadım. Benden insanlar zorla para aldı. Ben bir fon söylemedim. Futbolcuları ben ikna etmedim. Kimsenin parasını almak için bir sistem planlamadım.”

102 yıl hapis, 753 bin TL para cezası

Erzan’ın savunması sonrasında kararını açıklayan heyet, Erzan’ın “nitelikli dolandırıcılık”, “özel belgede sahtecilik” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından 102 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek, hükümle birlikte tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erzan’a, Fatih Terim ile ilgili “güveni kötüye kullanma” suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Erzan ayrıca 753 bin 880 TL’lik para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar banka eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun ise beraatına hükmedildi. DW

