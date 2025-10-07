SEF, Uluslararası Alanda Yeni Bir Dönemin Kapısını Açtı

Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu (SEF) “telif hakları” konusunda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. CISAC Dramatic, LiteraryandAudiovisual Works Technical Committee İstanbul’da toplandı.

Türkiye sinema eseri sahipleri alanında kurulu ilk ve tek federasyon olan SEF (Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu), uluslararası düzeyde büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. CISAC’ın (International Confederation of Societies of AuthorsandComposers) Dramatik, Edebi ve Görsel-İşitsel Eserler Teknik Komitesi (CTDLV) toplantısı, 1–2 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Point Hotel Taksim’de, SEF’in ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiylegerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 100 temsilci, iki gün boyunca görsel-işitsel eser sahiplerinin haklarının geleceğini tartıştı. Toplantıya CISAC yöneticileri, uluslararası meslek birlikleri temsilcileri, hukukçular ve sektör uzmanları katıldı.

Türkiye, Görsel-İşitsel Haklar Alanında Uluslararası Merkez Olma Yolunda

CISAC topluluğunun İstanbul’da buluşması, Türkiye’nin görsel-işitsel hak yönetiminde ulaştığı noktayı ve SEF’in uluslararası güvenilirliğini gözler önüne serdi. Bu buluşma sayesinde Türkiye, yaratıcı emeğin korunması, adil lisanslama ve sınır ötesi gelir paylaşımı konularında küresel standartlarla uyumlu bir çerçeveye daha da yaklaştı.

SEF’inKültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirdiği uluslararası uyumlu, çok-dilli veri tabanı altyapısı toplantıda örnek uygulama olarak sunuldu. Bu sistem, IPI/IDA entegrasyonu ve güvenli veri alışverişi sayesinde, sınır ötesi tahsilat ve dağıtım süreçlerini hızlandırarak gelir akışlarını şeffaf ve izlenebilir hale getiriyor.

Toplantının Öne Çıkan Başlıkları

Yapay zekâ ve hak yönetimi: DLV dernekleri anketi sonuçları; yapay zekânın yaratıcı süreçlerdeki rolü.

Dijital platform lisanslaması: VoD, çevrimiçi ve çevrimdışı kopyalama pratikleri.

Yeni tanımlayıcı standartlar: Dramatik eserler için ortak ID sistemleri (IPI, IDA, CELF, CDF-AV/DR).

Yönetişim ve ilkeler: Bağlayıcı standartlar, e-ödünç verme modelleri, bölgesel uygulama raporları.

Eser Sahipleri İçin Ne Anlama Geliyor?

Bu toplantı, SEF’in yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde temsil gücü yüksek bir kurum haline geldiğini ortaya koydu. Katılımcı ülkelerle kurulan temaslar ve yeni temsil anlaşmaları sayesinde, Türk sinema eseri sahiplerinin haklarının dünyanın her yerinde korunması için güçlü bir zemin oluştu.

Şeffaf ve öngörülebilir lisans modelleri, yayıncılar ve dijital platformlarla daha adil bir gelir paylaşımının önünü açarken, SEF’in yürüttüğü bu süreç yaratıcılar için doğrudan ekonomik fayda sağlayacak.

SEF Hakkında

Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu (SEF), Türkiye’deki görsel-işitsel eser sahiplerinin (yönetmen, senarist vb.) ekonomik ve manevi haklarını koruyan ve bu hakların kolektif yönetimini üstlenen ilk ve tek federasyondur. SEF, lisanslama, dağıtım, uluslararası temsil ve politika geliştirme alanlarında şeffaflık, hesap verebilirlik ve küresel standartlara uyum ilkeleriyle faaliyet göstermektedir.

CISAC ve CTDLV Hakkında

CISAC (International Confederation of Societies of AuthorsandComposers), dünya genelinde eser sahiplerini temsil eden 230’dan fazla meslek birliğinin oluşturduğu en üst çatı örgütüdür. CTDLV (Dramatic, LiteraryandAudiovisual Works Technical Committee), dramatik, edebi ve görsel-işitsel eserlerin kolektif yönetimine ilişkin teknik ve stratejik konularda bilgi paylaşımını ve uluslararası eşgüdümü sağlamaktadır.

Saygılarımızla kamuoyuna sunarız.

SEF Yönetim Kurulu

