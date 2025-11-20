Şener Üşümezsoy “Asıl Tehlike”yi söyledi

Sapanca Gölü’nde son günlerde ortaya çıkan kabarcık görüntüleri paniğe yol açarken, uzmanlar göldeki su seviyesinin kritik biçimde düşmesinin fay hattında dengeyi değiştirebileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise “Asıl tehlike Sapanca hattında” diyerek bölgenin Marmara deprem mekanizmasında kilit rol taşıdığını söyledi.

Sapanca Gölü’nde son günlerde gözlenen kabarcıklar ve su seviyesindeki hızlı düşüş, bölgede endişeleri artırdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası uzmanlar peş peşe açıklama yaparken, gölde yıllardır dalış yapan Güngör Demirci’nin “Su kaynıyor” diyerek paylaştığı videolar kısa sürede gündem oldu. Hem havadan hem de su altından kaydedilen görüntülerde kabarcıkların yoğunluğu dikkat çekti.

KABARCIKLAR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, gölün tam üzerinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı’na işaret ederek bölgedeki hareketliliğin doğal bir süreç olduğunu vurguladı.

Utkucu, fay hattının 1999’da 7’nin üzerinde deprem ürettiğini ve yeniden aynı büyüklükte bir deprem için 100 yılı aşkın bir sürenin geçmesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, fay zonunda her zaman 3 ila 5 büyüklüğünde depremlerin beklendiğini söyleyerek, kabarcıkların tek başına deprem habercisi olarak yorumlanmasının bilimsel olmadığını ifade etti.

Göldeki su seviyesinin keskin şekilde düşmesinin, fay üzerindeki dengeyi etkileyebileceğini belirten Utkucu, su kütlesindeki azalmaya bağlı olarak gözenek sıvı basıncının değişmesiyle bu tür anomalilerin görülebileceğini söyledi. Van Gölü’nde benzer bir su seviyesi değişiminin küçük sarsıntıları tetiklediğini hatırlatarak, Sapanca’daki durumun da detaylı olarak araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

‘ASIL TEHLİKE SAPANCA HATTINDA’

Öte yandan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sapanca Gölü ve çevresinin Marmara deprem mekanizmasında kritik bir role sahip olduğunu belirterek daha dikkat çekici uyarılarda bulundu. Üşümezsoy, “Asıl tehlike Sapanca hattında” diyerek, Kuzey Anadolu Fayı’nın Körfez’den başlayıp Sapanca üzerinden Hersek Burnu’na uzanan bölümünün enerji birikimi bakımından kritik bir geçiş noktası olduğunu vurguladı.

Uzmanların değerlendirmeleri birbirini tam olarak doğrulamasa da, ortak görüş Sapanca Gölü’nün fay hattı üzerinde yer aldığı ve bölgede doğal süreçlerin gözlendiği yönünde. Uzmanlar, tek belirti üzerinden deprem tahmini yapılamayacağını, ancak su seviyesi değişimleri ve gaz çıkışlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

