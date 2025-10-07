Avukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13’e yükseldi. Başsavcılık konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat Serdar Öktem Şişli’de düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Otopsi raporu da ortaya çıkan Öktem’in vücuduna isabet eden kurşunların ‘tek başına öldürücü nitelikte’ olduğu belirtildi.

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi olarak bilinen Öktem’in öldürülmesi hakkında gözaltına alınanların sayısı 13’e yükseldi.

Zincirlikuyu’da dün saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandıkları araçla Arnavutköy’e kaçtığı öğrenildi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi’ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi.

Serdar Öktem’in otopsi raporu çıktı: Her biri öldürücü en az 3 isabet almış Serdar Öktem’in otopsi raporu çıktı: Her biri öldürücü en az 3 isabet almış

Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silahların görüntüleri yayımlandı Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silahların görüntüleri yayımlandı

Araç üzerinde inceleme başlatılırken, taksiyi takibe alan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

2 KALAŞNİKOF TÜFEK, 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2’sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi. Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

GÖZALTI SAYISI 13’E YÜKSELDİ

Şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltı sayısının 13’e yükseldiği ifade edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Öktem’in öldürülmesiyle ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığı ve gözaltına alınan şüphelilerin 2’sinin 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde: “Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan beş şüpheli (S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A) ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli (C.A) olmak üzere ilk etapta toplam altı şüpheli şahıs yakalanmıştır. Devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen ve olayla ilgili oldukları değerlendirilen yedi şüpheli (H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S ) şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır.

İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur.”

Bu habere emoji ile tepki ver