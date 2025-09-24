Aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bulunduğu Cumhur İttifakı heyetinin, 19 Ekim’de Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi adaya giderek Ersin Tatar lehine propaganda yaptıkları iddia edildi.

Bugün Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan habere göre aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da yer aldığı bazı AKP’li ve MHP’li milletvekilleri Kuzey Kıbrıs’a giderek mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar için propaganda çalışması yürütüyor.

YİNE ‘BEKA’ SÖYLEMİ

Habere göre aralarında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AKP KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve UID KKTC Başkanı Fadıl Şanverdi’nin olduğu bir heyet, adada seçim çalışmalarını yürütüyor. Heyet, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek toplamaya çalışıyor.

Habere göre Soylu ve beraberindeki ekip, seçmenleri evlerinde ziyaret ederek Türkiye’de yaptıkları gibi ‘beka’ söylemi üzerinden oy vermelerini istiyor.

8 ADAY YARIŞACAK

Kuzey Kıbrıs’ta 19 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yarışacak 8 aday şöyle:

İbrahim Yazıcı (Bağımsız)

Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi)

Ersin Tatar (Bağımsız)

Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

Mehmet Hasgüler (Bağımsız)

Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

Ahmet Boran (Bağımsız)

Hüseyin Gürlek (Bağımsız)

Öte yandan YSK’nin belirlediği seçim takvimine göre, 29 Eylül’de sandık seçmen listeleri tamamlanacak. Seçimle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü olarak 4 Ekim belirlenirken, 16 Ekim’de ise seçmen kartlarının dağıtımı son bulacak.

Bu habere emoji ile tepki ver