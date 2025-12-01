Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’nin başına geçeceği iddialarının ardından kanalda en az 14 gazeteci işten çıkarıldı.

Sözcü TV’de kanalın Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı da dahil olmak üzere en az 14 çalışan işine son verildi. İşten çıkarmaların nedeni olarak, Yılmaz Özdil’in kanalın yeni Genel Yayın Yönetmeni olacağı iddiaları gösteriliyor.

Çalışanlar, sosyal medya hesapları üzerinden ayrılıklarını duyururken, Çakmakçı, yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü görevine veda ederek çalışma arkadaşlarına teşekkür mesajı yayımladı.

Çakmakçı: Yolculuk elbette başka yollarda devam edecek

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü görevine son verilmesinin ardından çalışma arkadaşlarına veda mesajı gönderdi. Çakmakçı, şu ifadeleri kullandı:

“Çok sevgili Sözcü TV Ailesi, çalışma arkadaşından çok daha yakın hissettiğim dostlar; 3 yıla yakındır birlikte yürüdüğümüz yolun sonuna geldik. Profesyonel hayatta başlangıçlar ve bitişler çok doğaldır, bugün de bunlardan birini yaşıyoruz.

Sözcü TV’nin bebekliği, gençliği ve olgunluğuna hep birlikte şahit olduk, çok önemli bir yayıncılık başarısına imza attık . Sayenizde bu kısa sürede ülkenin en güvenilir televizyon markalarından biri olduk. Reytinglerde hiçbir televizyonun bu kadar kısa sürede başaramadığı yerlere geldik, tüm haber kanalları içinde zirvedeyiz . Dijital mecralarda yine haber kanalları içinde en çok izlenen ve maddi gelir elde eden Sözcü TV oldu. Bütün siyasi baskılara, haksız rekabete, karartmalara ve ekonomik zorluklara rağmen hep büyüdük. Televizyonun marka değerini hep birlikte yükselttik. Onlarca ceza yedik ama kimse yaptığımız haberleri yalanlayamadı, yılmadık

Siz de doğru bildiğinizi cesaretle söylemekten geri durmadınız. Bağımsız gazetecilik ve yayıncılık yapmanın hiç bu kadar zor olmadığı bir dönemde hepiniz yaptığınız işlerle parladınız, ülkeye umut oldunuz. Sağolun.

Siz olmasaydınız ne bu marka ne de bu başarılar olurdu. Sizinle çalışmak bir onurdu. İyi ki varsınız. Bugün itibariyle Sözcü Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum. İstemeden kalbini kırdığım birileri varsa kusura bakmasın. Plazalar değil ama sokaklar bizim, elbet kavuşur, konuşuruz. Bu yolun sonuna geldik ama yolculuk elbette başka yollarda devam edecek. Kalın sağlıcakla…”

“Yönetim değişikliği sebebiyle”

Gazeteci Fırat Fıstık, işten çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabı X’ten şunları yazdı: “2 yıldır emek verdiğim Sözcü TV’den yönetim değişikliği nedeniyle bugün 14 çalışma arkadaşımla birlikte çıkarıldığımı öğrendim. Şartlar ne kadar zor olsa da, elbette gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Yeni yerlerde buluşmak dileğiyle.”

“Yeni yönetimin çalışmak istemediği meslektaşlar …”

Sunucu Gülşah İnce ise sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı: “Sözcü TV’de yönetim değişikliği nedeniyle yeni yönetimin çalışmak istemediği meslektaşlarımdan biri de benim… Yollar ayrıldı. 15:00’teki yayın iptal.”

