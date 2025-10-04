İsrail güçlerince müdahalede bulunulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36’sı Türk 137 kişi İstanbul’a indi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları transfer için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer aldığı bildirdi.

İstanbul Havalimanı’na inmesi beklenen uçaktaki aktivistlerin, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Ayrıca aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülecek.

İsrail Deniz Kuvvetleri’nin Küresel Sumud Filosu’na yaptığı müdahalede, aralarında Türklerin de olduğu onlarca kişi alıkonulmuştu.

Sumud Türkiye Delegasyonu, 2 Ekim akşamı filodaki Türklerin durumuyla ilgili bir bilgi paylaşmıştı.

Delegasyon Türkiye’den 62 katılımcının filoya dahil olduğunu, 2 Ekim akşamı itibarıyla dokuz kişinin Türkiye’ye döndüğünü, üç kişinin dönüş yolunda olduğunu üç kişininde filodan seyir halinde kalan tek gemide bulunduğunu söylemişti.

Marinette isimli bu son gemiye de 3 Ekim’de müdahale edildi.

Buna göre 50 Türk gözaltında.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de daha önce 50 kadar Türk vatandaşının gözaltında olduğunu belirmişti.

Keçeli kesin sayının “çifte vatandaşlıkların” söz konusu olması nedeniyle verilemediğini kaydetmişti.

Keçeli, Türk vatandaşlarının da İsrail’in güneyindeki gözaltı merkezinde olduğunu doğruladı.

İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesi, dünya genelinde protesto edildi.

Türkiye’de 2 Ekim akşamı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri düzenlendi.

İstanbul’da Levent’te bulunan İsrail konsolosluğu önünde çok sayıda kişi bir araya gelerek, Küresel Sumud Filosu’na yönelik engellemeyi protesto etti.

Ankara’da da Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından yapılan çağrı üzerine eylemciler, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

Ne olmuştu?

Kırktan fazla gemiden oluşan ve yaklaşık 500 kişiyi taşıyan filoya 1 Ekim gecesi Gazze’ye yaklaştığı sırada İsrail güçleri tarafından müdahale edildi.

Küresel Sumud Filosu’nun açıklamasına göre filoda Türkiye’den 62 kişi yer alıyordu.

İsrail Gazze’ye gitmeye çalışan Sumud Filosu’na müdahale etti

Türk vatandaşlarının gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılığın basına yansıyan yazılı açıklamasında gözaltına alınan vatandaşlar ile ilgili Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Türk yasaları çerçevesinde “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması”, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma açıldı.

Konuya dair Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından da açıklama geldi.

Açıklamada el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık “saldırının faillerinin hesap vermesi için de” hukuki yollara başvurulacağını söyledi.

Ayrıca “Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir” dendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara’daki bir programda yaptığı konuşmada “Sumud baskınını lanetliyorum” dedi.

Erdoğan, “Küresel Sumud Filosu, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır” şeklinde konuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de X hesabından bir paylaşım yaparak müdahaleyi kınadı.

Çelik, Türk vatandaşlarının ve diğer aktivistlerin “hemen serbest bırakılması” çağrısı da yaptı.

