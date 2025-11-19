Süreç komisyonu “İmralı oylaması” için toplanacak

İmralı’ya ziyaret tartışmalarında düğüm, cuma günü yapılacak kritik oylamada çözülecek. Bahçeli’nin “giderim” çıkışının ardından komisyon üyeleri İmralı’ya gidip gitmeyeceklerine dair karar verecek.

Süreç kapsamında kurulan Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceğine dair tartışma aylardır devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında saat 15.20’de toplanan komisyonun toplantısı basına kapalı olarak yaklaşık 5,5 saat sürdü. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yaptı. Toplantının ardından cuma günü İmralı’ya gidişin oylanacağı açıklandı.

İmralı’dan gelen talepler ve DEM Parti’nin “komisyon İmralı’ya gitmeli” açıklamasına çoğu zaman MHP’den de olumlu destek gelirken, AKP’den ise topu komisyona atan açıklamalar dışında net bir açıklama gelmemişti.

Bahçeli rest çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Komisyon İmralı’ya gitmeli, MHP hazırdır” açıklamasının ardından, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, günlerdir süren İmralı tartışmalarına son noktayı koyup, “Ayak sürüldüğünü” söyleyerek rest çekti. Bahçeli, “Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem” dedi.

Bahçeli’nin bu açıklaması Cumhur İttifakı ortağı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından geldi. Erdoğan Bahçeli’nin bugüne kadarki İmralı çağrılarına bir yanıt vermemiş, İmralı konusundaki sorularda ise sessizliğini korumuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Bahçeli’nin yaptığı çıkış hakkında, İmralı’ya ziyaretin komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşeceğini söylemiş ve takdir yetkisinin komisyona ait olduğunu vurgulamıştı.

Süreç komisyonun bugünkü toplantısının ardından ise komisyonun cuma günü saat 14:00’da İmralı’ya gitme gündemiyle toplanılacağı duyuruldu.

Feti Yıldız: Toplanacağız, en kısa zamanda da gideceğiz

Bugün gerçekleşen 17. toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, cuma günü komisyonda İmralı’ya gitme oylaması yapılacağını söyledi.

Komisyon toplantısından çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Cuma günü toplanacağız, en kısa zamanda da gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: Perşembe günü toplantı yapacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise cuma günkü toplantıya ilişkin soruya, “Komisyondaki görevli arkadaşlarımızla perşembe günü toplantı yapacağız” şeklinde yanıt verdi.

Komisyonda İmralı’ya gidip gidilmeyeceği cuma günü yapılacak toplantıdaki oylamanın ardından belli olacak.