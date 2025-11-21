Süreç komisyonu İmralı’ya gidiyor

PKK’nin silah bırakmasıyla devam eden süreçte TBMM’de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu kritik bir adım olarak Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etme konusunu bugün masaya yatırdı. ToplantıTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un kapalı oturum önerisi ile başladı. Kapalı oturum kararı DEM Parti, AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilirken, CHP, EMEP, TİP, DSP ve DP ret oyu verdi. CHP üyeleri kapalı oturum sebebiyle toplantıdan ayrıldı.

Öte yandan CHP İmralı’ya gitmeme kararını da açıkladı. AKP, MHP ve DEM Parti ise komisyonun İmralı’ya gitmesinden yana.

Gizli oturum için oylama istedi

Toplantı öncesinde ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş grup başkanvekilleri ile toplantı aldı.

İmralı kararını alınacağı toplantı başlarken, Numan Kurtulmuş, oturumun kapalı olması için oylama yapılacağını belirtti.

Süreç komisyonun 18. toplantısını açan Kurtulmuş, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, komisyonun 5 Ağustos’tan bu yana sürdürdüğü çalışmaların titiz ve gayretli bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Kurtulmuş, “17 oturumda, konuyla ilgili görüşü olan hemen hemen Türkiye’deki bütün çevreleri ve kanaat sahiplerini dinleme imkânımız oldu. Bu dinlemelerin her biri, komisyon üyelerimiz ve partilerden gelen teklifler doğrultusunda şekillendi” dedi.

Toplantının bundan sonraki süreci hakkında da bilgi veren TBMM Başkanı, “Artık çok fazla toplanmamız gerekmiyor. Özellikle geçtiğimiz 17. toplantıda ele alınan, hayati öneme sahip konular, Bakanlarımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın bilgilendirmeleri çerçevesinde değerlendirilecek. Bundan sonraki oturumların kapalı şekilde yapılmasını oylarınıza sunacağım” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, kapalı oturumlarda, ele alınacak konuların detaylı şekilde tartışılacağını ve atılacak adımların netleştirileceğini belirtti.

CHP İmralı’ya gitmiyor

Öte yandan partiler söz almaya başlarken, AKP, MHP ve DEM Parti Öcalan ile görüşmeye “olumlu” yaklaştıklarını açıklamıştı. CHP de kararını toplantıda açıkladı. CHP, Öcalan ile görüşme kararı çıkarsa üye vermeyeceklerini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “İmralı’ya gidecek heyete partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz” dedi.

CHP kapalı oturuma karşı çıktı

Öte yandan Emir, kapalılık kararına karşı ‘hayır’ oyu kullanacaklarını da ifade ederek, “İmralı’ya gidişin konuşulacağı toplantının kapalı yapılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Burada herkesin, her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde koyması önemlidir. Eğer böyle bir ziyaret gerçekleştirilecekse bir heyetin, anlaşılıyor ki beş kişilik heyetin ziyaret yapması gerekiyorsa eğer bunun da mutlaka oylama ile yapılması gerekir” dedi.

MHP toplantı öncesi “açık olsun” dedi, toplantıda “kapalı”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise MHP’nin İmralı’ya gidilmesi yönündeki kararını okuyarak hatırlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Eğer hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa alır üç arkadaşımı kendi imkanlarımla İmralı’ya giderim” sözlerini komisyonda tekrarladı.

Toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamalarda “oylama açık olmalı” diyen Yıldız, “Komisyonumuzda oylama yapılmalıdır. Komisyon çalışmalarının usul ve esasları bellidir. Bu oylamanın gizli yani kapalı yapılmasından yana olduğumuzu yineliyorum” açıklamasında bulundu.

Yeni Yol Grubu: Toplantı açık olmalı

Komisyonda Yeni Yol Grubu adına konuşan Bülent Kaya ise, “Biz bu toplantının açık olmasını istiyoruz. Açık oturum ve açık oylama yönünde oy kullanacağız” dedi.

Kaya, “Burada dinlenen pek çok kesim gelip, kendi bilgilerini bura ile paylaştılar. Alternatif yolları düşünerek, 51 kişi ile dinleme yapmalı konusunda ısrar iyi değil” diye konuştu.

Koçyiğit: Tarih sorumluluk almayanları da yazacak

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise komisyonun İmralı’ya gitmesi gerekliliğine değinerek, “Bir sorun var ve bu sorun çözülmeli. Dinlediğimiz herkes, bu komisyondaki üyelere çağrı yaptı. Bugün, sorumluluk alanları da tarih yazacak, sorumluluk almayanları da tarih yazacak. Bu meselenin siyaset üstü bir mesele. Seçim meselesi değildir ve ülkenin geleceğinin konuşuluyor. Bir insanı daha bu sebepten kaybetmeyi göze alıyor musunuz” ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, “Meseleyi sadece terör ya da güvenlik parantezine alarak işin içinden çıkamayız. Gidelim, konunun birinci muhatabına soralım. Bundan sonrası için neler yapılacak konuşalım. Tutanak mı tutarız, video mu alırız bilmiyorum. Komisyonu da bilgilendirelim. Bugün, sürecin ilerlemesini istiyorsak Öcalan’ı dinlemek zorundayız” diye konuştu.

Ardından sözü alan TİP Milletvekili Ahmet Şık, Selahattin Demirtaş’ın durumunu gündeme getirdi ve şu ifadeyi kullandı: “İmralı’ya da gidilmeli, gerekirse Kandil’e de gidilmeli.”

Şık, komisyonda grubu olmayan partilerin yok sayılmasını ise “siyasi nezaket ihlali” olarak nitelendirdi.

Bayhan: Sürecin İmralı ziyareti konusuna sıkıştırılması doğru değil

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili İskender Bayhan, sürecin yalnızca İmralı ziyaretine daraltılmasının doğru olmayacağını belirterek komisyonun meseleyi bütünlüklü ele alması gerektiğini ifade etti: “İmralı konusuna, bu sürecin gelip İmralı ziyareti konusuna sıkıştırılması doğru değil. Komisyon meseleyi böyle ele almamalı; sürecin doğal bir parçası olarak görmeli.”

İktidarın İmralı ziyareti konusunda açık tutum almamasını anlaşılır bulmadığını belirten Bayhan, ziyaret heyetinin nasıl oluşması gerektiğine ilişkin de net bir çağrıda bulundu: “Grubu olan partilerin temsilcilerinin olduğu bir heyet mutlaka İmralı’ya gitmelidir. Grubu olmayan partiler de kendi isteklerine göre katılabilmelidir.”

EMEP kapalı oturuma karşı çıktı

İmralı’da yapılacak görüşmenin tutanaklarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade ederek, Öcalan’la ikinci bir görüşmenin de tüm komisyon üyelerinin katılımıyla yapılabileceğini belirtti: “Bu bir fazlalık değildir, lüks değildir; sürecin doğal bir ihtiyacıdır. 1999’da Abdullah Öcalan aylarca canlı yayınlarla yargılanmış birisidir; bu nedenle adımlar şeffaf olmalıdır.”

Kapalı oylama ve kapalı oturum tartışmalarına da değinen Bayhan, barış sürecinin gizli yürütülemeyeceğini vurguladı: “Barış kapalı gelmez, barış gizli gelmez. Artık ne yapacağımızı konuşacağız. Bütün parti temsilcileri tutumlarını açıkça ifade etmişken kapalı oturuma gerek yok.”

CHP’li üyeler kapalı oturum sebebiyle toplantıdan ayrıldı

Oylama sonucunda DEM Parti, AKP ve MHP’nin “Evet” oylarıyla komisyonun ikinci oturumu basına kapatıldı.

Toplantının kapalı yapılmasına CHP, EMEP, TİP, DSP ve DP ret oyu verdi. CHP’li üyeler kapalı oturum sebebiyle toplantıdan ayrıldı. İkinci oturuma katılmayacaklar.

32 evet, 3 hayır, 2 çekimser

Kapalı oturumun ardından İmralı ziyareti için oylama gerçekleştirildi. Yapılan oylama ile birlikte İmralı’ya gidilmesi yönünde karar çıktı. AKP, MHP ve DEM Parti’nin oyları belirleyici oldu. Komisyondaki oylamada 32 “evet” oyu çıktı. Oylamada 3 “hayır”, 2 “çekimser” oy kullanıldı.

Karara göre mecliste grubu bulunan partilerin temsilcilerinden birer kişi İmralı’ya gidecek. Heyette AKP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubundan temsilciler bulunacak.