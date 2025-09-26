Trump, Erdoğan ile görüşmesinin ardından F-35 sorusuna “Kolayca anlaşma yapabiliriz ama önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor.” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Rusya’da petrol ve gaz alımının durdurulmasının yanı sora F-35’ler için de şart öne sürdü. Trump görüşme sonrası kendisine yöneltilen, “F-35 konusunda bir anlaşma yapabilir misiniz?” sorusuna, “Kolayca anlaşma yapabiliriz ama önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor.” diye yanıt verdi.

Trump, Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Oval Ofis’te TikTok ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atarken Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

‘Önce bizim için bir şey yapması gerekiyor’

Erdoğan ile görüşmesinin “harika” geçtiğini söyleyen Trump “Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Bugün gerçekleşenlerin ne olduğunu duyduğunuzda gerçekten etkileneceksiniz” dedi.

Trump “F-35 konusunda bir anlaşma yapabilir misiniz?” sorusuna ise “Türkiye ile F-35 konusunda kolayca anlaşma yapabiliriz ama önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor.” şeklinde yanıt verdi.

Rusya’dan petrol ve gaz alımı: ‘Ben istersem yapacaktır’

Görüşme öncesi iki isim basının sorularını yanıtlamış, Trump, Erdoğan’dan Rusya’dan petrol ve gaz alımını durdurması istemişti.

Trump görüşmeden sonra yöneltilen “Erdoğan, Rus petrolü satın almaya son vereceğini söyledi mi?” sorusuna ise “Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama ben istersem yapacaktır. Ona ‘Tamam, onlardan petrol almayı durdur’ demedim, ama durduracağını düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü alabileceği birçok başka yer var. Türkiye’nin çok fazla seçeneği var. Erdoğan harika bir Cumhurbaşkanı, çok akıllı bir adam. Doğru olanı yapacaktır.” diye yanıt verdi.